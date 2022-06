Truy bắt đối tượng trộm cắp trâu ở Mường Chà

Công an huyện Mường Chà vừa phá thành công vụ án trộm cắp trâu của người dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 13/5/2022, Công an huyện Mường Chà tiếp nhận đơn trình báo của ông Điêu Văn Vậy và ông Khoàng Văn Hiến, cùng trú tại bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà về việc mất hai con trâu. Thời gian mất trâu cụ thể cả hai ông đều không nắm rõ, bởi trâu được thả ngoài bãi, vài ba ngày mới đi xem một lần. Ngày 13/5, phát hiện bị mất trộm 2 con trâu nên hai ông trình báo công an và chính quyền địa phương.



Đối tượng Quàng Văn Oanh khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an huyện Mường Chà. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Nhận định đây là vụ án ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây dư luận xấu, bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an huyện Mường Chà đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn xác minh thông tin, khoanh vùng đối tượng và lần theo các dấu vết.

Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/5 Công an huyện Mường Chà đã xác định được hai con trâu vừa bị mất trộm đang ở nhà ông Lò Văn K. tại xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

Làm việc với cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Chà, ông K. cho biết, đã mua hai con trâu của một đối tượng nam giới với giá hơn 30 triệu đồng mà không hề hay biết vụ việc mất trộm trâu ở Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Tập hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Mường Chà đã triệu tập đối tượng Quàng Văn Oanh (sinh năm 1982) trú tại bản Xuân Tươi, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo để đấu tranh, làm rõ. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Quàng Văn Oanh đã khai nhận: Oanh chính là người đã trộm cắp hai con trâu tại khu rừng bản Nậm Nèn 2, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà rồi đem về Thuận Châu bán.

Quàng Văn Oanh khai nhận: Khi từ nhà đi, Oanh đã chuẩn bị sẵn dây thừng, xà beng rồi lái xe ô tô BKS 16K-8863 chạy dọc theo quốc lộ 6 để tìm đàn trâu hay bò thả rông không người trông coi. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/5/2022, khi lái xe đến địa phận bản Phiêng Đất A, xã Nậm Nèn, Oanh phát hiện một đàn trâu ven đường không có người trông coi, đối tượng đã dừng xe quan sát, sau đó dùng dây thừng dắt hai con trâu lên rừng cây gần đó buộc lại cẩn thận. Xong việc, đối tượng đi ra quãng xa quan sát. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng lùi xe dựa vào lưng đồi rồi dắt hai con trâu đó vào thùng xe. Sau đó, Oanh lái xe chạy thẳng về Thuận Châu, Sơn La bán hai con trâu.

Sau khi điều tra, làm rõ vụ việc, Công an huyện Mường Chà đã bàn giao tài sản cho 2 gia đình. Đồng thời, cử cán bộ, chiến sĩ về cơ sở cùng lực lượng Công an các xã tăng cường tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác; khi đưa trâu bò đi chăn thả cần có người trông coi, nhất là vào ban đêm, không để các đối tượng lợi dụng trộm cắp, gây phức tạp an ninh trật tự trên địa bàn.