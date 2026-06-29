Trường THPT Chuyên Lào Cai công bố điểm chuẩn vào lớp 10, lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất là bao nhiêu?

Trường THPT Chuyên Lào Cai chính thức thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Ảnh: Trường THPT Chuyên Lào Cai.

Theo đó, sáng nay 29/6, Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Cụ thể, nhà trường thông báo có 420 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lào Cai năm học 2026-2027.

Theo Hội đồng duyệt tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, kỳ thi năm nay, có hơn 720 thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 vào Trường THPT Chuyên Lào Cai, trong đó chỉ tiêu được giao là 420/12 lớp.

Với kết quả công bố từ Trường THPT Chuyên Lào Cai mới nhất, điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp chuyên của trường năm học 2026 - 2027 khá cao.

Trong số đó, lớp chuyên Vật lí có điểm chuẩn cao nhất với 52,00 điểm; tiếp đến là chuyên Hóa học 50,35 điểm; chuyên Địa lí 48,00 điểm; chuyên Tiếng Trung 47,24 điểm và chuyên Sinh học 46,875 điểm.

Điểm chuẩn các lớp chuyên còn lại gồm:

Chuyên Tiếng Anh: 44,10 điểm

Chuyên Tin học: 43,50 điểm

Chuyên Lịch sử: 43,25 điểm

Chuyên Ngữ văn: 41,50 điểm

Chuyên Toán: 40,75 điểm

Năm học 2026-2027, hai lớp chuyên Toán và chuyên Tiếng Anh có chỉ tiêu cao nhất, mỗi lớp tuyển 70 học sinh; các lớp chuyên còn lại tuyển 35 học sinh/lớp.

Theo Hội đồng tuyển sinh, ở lớp chuyên Vật lí có 3 thí sinh bằng điểm xét tuyển tại ngưỡng cuối, nhà trường đã áp dụng tiêu chí phụ để lựa chọn 1 học sinh trúng tuyển.

Tương tự, lớp chuyên Ngữ văn cũng có 3 thí sinh bằng điểm xét tuyển và được xét theo tiêu chí phụ để xác định thí sinh trúng tuyển cuối cùng.

Điểm chuẩn các môn chuyên vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lào Cai năm học 2026 - 2027. Ảnh: Trường THPT Chuyên Lào Cai.

Nhà trường lưu ý, sau khi công bố điểm chuẩn, học sinh và phụ huynh cần tiếp tục theo dõi các thông báo chính thức của Trường THPT Chuyên Lào Cai để cập nhật những thông tin quan trọng về danh sách chia lớp đối với lớp chuyên Toán và chuyên Tiếng Anh, lịch tập trung học sinh, cũng như kế hoạch họp cha mẹ học sinh trước khi bước vào năm học mới 2026-2027.

Các thông báo sẽ được nhà trường đăng tải theo đúng kế hoạch để học sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian, hoàn tất các thủ tục nhập học.