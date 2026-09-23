“Trung thu trăng đại ngàn” mang yêu thương đến học sinh vùng khó Sơn La
23/09/2026 13:49 GMT +7
Chương trình “Trung thu trăng đại ngàn” do Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến những món quà thiết thực, góp thêm niềm vui và tiếp thêm động lực đến trường cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.
Trung thu với học sinh vùng khó
Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Trung thu trăng đại ngàn” dành cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm và Trường Mầm non Hương Xuân, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.
Tham dự chương trình có Nhà báo Đỗ Thị Sâm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại việt; đại diện lãnh đạo xã Chiềng Hặc, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh các nhà trường.
Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm đóng tại bản Luông, một địa bàn còn nhiều khó khăn của xã Chiềng Hặc. Hiện trường có 730 học sinh, trong đó khoảng 60% là học sinh dân tộc Mông và 40% là học sinh dân tộc Thái.
Nhà trường có 4 điểm trường lẻ, cách điểm trường trung tâm từ 8-12km. Đường sá đi lại còn nhiều trở ngại, nhất là vào những thời điểm thời tiết bất lợi. Phần lớn học sinh là con em các gia đình còn khó khăn. Hiện nhà trường có 205 học sinh ở bán trú, trong khi điều kiện ăn ở, sinh hoạt vẫn còn hạn chế.
Với những học sinh nơi đây, một bộ quần áo mới, cuốn sách hay, đồ dùng học tập hoặc chiếc đèn ông sao trong dịp Trung thu đều là những món quà đặc biệt.
Từ mong muốn mang đến cho học sinh Mường Lựm một mùa trăng đủ đầy hơn, chương trình “Trung thu trăng đại ngàn” đã được tổ chức với sự chung tay của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và nhà hảo tâm.
Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Đỗ Thị Sâm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt chia sẻ, đến với Mường Lựm dịp này, đoàn mang theo những món quà với mong muốn gửi gắm tình cảm, niềm tin và tiếp thêm động lực để các em học sinh có thêm điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Đặc biệt, 25 bộ máy tính được trao tặng cho Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm sẽ góp phần bổ sung thiết bị phục vụ dạy và học. Đây cũng là điều kiện để học sinh có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng kiến thức và từng bước làm quen với môi trường học tập hiện đại.
“Chương trình ‘Trung thu Trăng đại
ngàn’ hôm nay không chỉ mang đến cho các em một Tết Trung thu đầm ấm, rộn rã tiếng
cười, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em luôn hào hứng mỗi ngày đến
trường, nỗ lực học tập thật tốt và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp”, Nhà báo Đỗ Thị
Sâm chia sẻ.
Tại chương trình, 25 bộ máy tính, 50 suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng bánh Trung thu, đèn ông sao, sữa, bánh kẹo, sách vở, truyện, vật dụng sinh hoạt, đồ chơi... được trao tặng tới học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm và Trường Mầm non Mường Lựm. Tổng giá trị quà tặng khoảng 300 triệu đồng.
Những món quà được trao đi không
chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với thầy và
trò các nhà trường, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất và đời sống của nhiều
gia đình học sinh còn khó khăn.
Chia sẻ tại chương trình, thầy Vũ Văn Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt, cùng các nhà hảo tâm dành cho học sinh của trường.
“Những phần quà thiết thực, đặc biệt là máy tính, sẽ góp phần hỗ trợ nhà trường trong công tác dạy và học, đồng thời mang đến cho học sinh thêm điều kiện tiếp cận tri thức”, thầy Thịnh chia sẻ.
Nhà trường cũng cam kết đưa máy tính, cơ sở vật chất và các đồ dùng học tập được trao tặng vào sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn tới Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm, phối hợp tổ chức chương trình.
Tại chương trình, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt cũng trao “Tủ sách yêu thương” dành tặng học sinh vùng khó; các dụng cụ học tập, đồ dùng nội trú được trao tới đại diện nhà trường.
Từ những món quà được trao, điều đọng lại không chỉ là niềm vui của một đêm hội mà còn là thông điệp về
sự sẻ chia. Mỗi cuốn sách, bộ quần áo, chiếc máy tính hay phần quà nhỏ đều góp
thêm một chút động lực để học sinh Mường Lựm tự tin đến trường, chăm chỉ học tập
và từng bước hiện thực hóa những ước mơ của mình.
Một số hình ảnh chương trình “Trung thu trăng đại ngàn”
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