Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La: Đưa công nghệ vào đồng ruộng
29/07/2026 14:57 GMT +7
Trung tâm Khuyến nông Sơn La tiên phong ứng dụng công nghệ số, đưa giải pháp hiện đại vào đồng ruộng, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
Khuyến nông Sơn La nâng cao hiệu quả sản xuất
Ngày 29/7, tại bản Hang Trùng, xã Vân Hồ (Sơn La), Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Vân Hồ tổ chức Hội thảo đầu bờ với chủ đề "Ứng dụng giải pháp tưới nước tiết kiệm kết hợp quản lý sức khỏe đất và cây trồng".
Tham dự hội thảo
có gần 100 đại biểu là cán bộ chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân
đến từ các xã Vân Hồ, Tô Múa, Xuân Nha và Vân Sơn.
Hiện nay, Sơn La là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn của khu vực trung du và miền núi phía Bắc với nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả, cà phê, chè và cây công nghiệp lâu năm.
Những năm gần đây, việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhất là hệ thống tưới nước tiết kiệm, đã được mở rộng trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, toàn tỉnh có gần 4.000 ha cây trồng áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, tập trung chủ yếu tại các vùng sản xuất cây ăn quả, cà phê, chè và một số cây trồng chủ lực.
Các mô
hình tưới nhỏ giọt, tưới phun cục bộ kết hợp châm phân đã giúp sử dụng hiệu quả
nguồn nước, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, đồng thời nâng cao năng
suất và chất lượng nông sản.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu nhiều giải pháp theo dõi, quản lý sức khỏe đất và cây trồng thông qua các chỉ tiêu như độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây; đồng thời tiếp cận các ứng dụng công nghệ số, cảm biến và hệ thống điều khiển tưới tự động giúp giám sát, điều chỉnh lượng nước và phân bón theo nhu cầu thực tế của cây trồng.
Các chuyên gia cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, phân tích hiệu quả của hệ thống tưới thông minh trong điều kiện canh tác tại Sơn La, qua đó giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, phân bón và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh việc giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, hội thảo còn dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai hệ thống tưới nước tiết kiệm tại cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn, hỗ trợ nông dân, hợp tác xã tiếp cận các công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế.
Phát biểu tại hội thảo, Bà Hoàng Thi Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La cho biết: việc ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp quản lý sức khỏe đất và cây trồng không chỉ góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
Trước khi diễn ra phần hội thảo, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm kết hợp quản lý sức khỏe đất và cây trồng tại bản Hang Trùng, xã Vân Hồ.
Tại đây, các đại biểu trực tiếp theo dõi hoạt động của hệ thống tưới tự động, các thiết bị cảm biến theo dõi độ ẩm đất và quy trình vận hành mô hình, qua đó đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ trong thực tiễn sản xuất.
Thông qua hội thảo, sẽ tiếp tục lan tỏa những mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước và xây dựng nền nông nghiệp Sơn La phát triển theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số hình ảnh tại hội thảo
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