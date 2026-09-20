Trứng gà và trứng vịt - loại nào bổ dưỡng hơn, đi chợ nên mua loại nào?

Trứng gà và trứng vịt đều là những loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của các gia đình. Đây là nguyên liệu dễ kiếm, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Cùng là trứng gia cầm nhưng hương vị của hai loại này có chút khác biệt, thành phần dinh dưỡng cũng có sự chênh lệch.

Sự khác biệt về dinh dưỡng của trứng gà và trứng vịt

Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy lòng đỏ trứng vịt thường có màu sắc sẫm hơn. Trên thực tế, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa trứng gà và trứng vịt là kích thước. So với trứng gà, trứng vịt có thể lớn hơn khoảng 30-50%. Sự chênh lệch về kích thước này dẫn tới sự khác biệt về mật độ dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng vịt thường to và sẫm màu hơn lòng đỏ trứng gà, lượng chất béo trong lòng đỏ trứng vịt cũng lớn hơn.

Nếu xét trên cùng một đơn vị trọng lượng, lượng calo mà trứng vịt cung cấp cao hơn hẳn trứng gà. Đây chính là lý do tại sao trứng vịt thường mang lại vị béo ngậy, đậm đà hơn.

Dù vậy, người cần kiểm soát cân nặng, người có bệnh lý nền cũng phải thận trọng khi ăn trứng vịt.

Cân nhắc về lượng cholesterol và chất béo trong từng loại trứng

Một quả trứng gà có thể cung cấp khoảng 185 mg - 210 mg cholesterol. Trong khi đó, một người trưởng thành khỏe mạnh thường được khuyến cáo không nên tiêu thụ quá 300mg cholesterol/ngày. Chỉ cần ăn một quả trứng vịt, lượng cholesterol nạp vào cơ thể có thể vượt gấp đôi mức cho phép.

Do đó, người có chỉ số mỡ máu cao ăn trứng gà sẽ an toàn hơn. Trứng gà vẫn cung cấp đủ protein chất lượng cao lại không gây ra áp lực quá lớn với mạch máu.

Trứng vịt có kích thước lớn hơn trứng gà. Điều này cũng góp phần tạo ra sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng của hai loại trứng này.

Trứng vịt chiếm ưu thế hơn về lượng vitamin và khoáng chất

Trứng vịt có lượng cholesterol cao bù lại là một nguồn vitamin dồi dào. Lượng vitamin A trong trứng gà vịt lớn hơn trứng gà, có tác dụng hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch.

Trứng vịt cũng chứa lượng vitamin B12 vượt trội có vai trò quan trọng trong việc hình thành tế bào máu. Đây cũng là thành phần duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh.

Trứng vịt còn giàu axit béo omega-3 có lợi cho việc giảm viêm, bảo vệ não bộ.

Trứng vịt là nguồn bổ sung dinh dưỡng dồi dào với những người trẻ tuổi, sức khỏe bình thường không có vấn đề về mỡ máu, vận động viên.

Độ an toàn

Trứng gà có cấu trúc protein nhẹ nhàng hơn nên việc tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng cũng thuận lợi hơn. Đây là thực phẩm phù hợp với trẻ nhỏ bắt đầu ăn dặm hoặc người có hệ tiêu hóa kém.

Trong khi đó, trứng vịt có cấu trúc protein đặc hơn nên có thể gây đầy bụng nếu ăn nhiều.

Vỏ trứng vịt thường dày hơn nhưng có lỗ khí lớn hơn so với vỏ trứng gà. Trong khi đó, vịt là thủy cầm, sống trong môi trường ao bùn. Do đó, phần vỏ trứng dễ bị nhiễm ký sinh trùng và vi khuẩn. Vì vậy, nên nấu chín kỹ trứng vịt trước khi ăn và không nên ăn trứng sống hay trứng lòng đào.

Nên ăn trứng gà hay trứng vịt?

Việc lựa chọn trứng gà hay trứng vịt phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau như đối tượng tiêu thụ, sức khỏe của từng người, nhu cầu về dinh dưỡng.

Với người bị tăng huyết áp, mỡ máu cao, người đang có nhu cầu giảm cân, trẻ nhỏ, nên lựa chọn trứng gà. Loại này vừa cung cấp lượng dinh dưỡng vừa đủ cho bữa ăn.

Trong khi đó, người lao động nặng cần nhiều năng lượng, người cần phục hồi sức khỏe sau ốm có thể ăn trứng vịt.

Dù ăn trứng gà hay trứng vịt, cũng nên nhớ kết hợp với các loại rau xanh để bổ sung chất xơ, giúp hạn chế sự hấp thụ cholesterol xấu vào máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.