Trứng gà và thịt gà: Thực phẩm nào cung cấp nhiều protein hơn?

Thịt gà chiếm ưu thế nếu chỉ xét về lượng protein

Protein là dưỡng chất quan trọng giúp xây dựng cơ bắp, phục hồi mô tổn thương, sản sinh enzyme và tăng cường hệ miễn dịch. Vì vậy, nhiều người khi xây dựng thực đơn thường ưu tiên những thực phẩm có hàm lượng protein cao.

Nếu so sánh trên cùng 100 gram thực phẩm, thịt gà, đặc biệt là phần ức gà bỏ da, cung cấp khoảng 31 gram protein. Trong khi đó, 100 gram trứng gà chỉ chứa khoảng 12–13 gram protein. Điều này đồng nghĩa với việc thịt gà có lượng protein cao hơn hơn hai lần so với trứng.

Đó cũng là lý do ức gà thường xuất hiện trong thực đơn của người tập gym, vận động viên hoặc những người muốn tăng lượng protein nhưng vẫn kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Ít protein hơn nhưng trứng gà lại sở hữu nguồn đạm có chất lượng rất cao

Mặc dù không chứa nhiều protein bằng thịt gà, trứng gà vẫn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những thực phẩm có chất lượng protein tốt nhất.

Một quả trứng gà cỡ vừa chỉ cung cấp khoảng 6–7 gram protein nhưng lại chứa đầy đủ chín loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Đặc biệt, protein trong trứng có khả năng được cơ thể hấp thu và sử dụng rất hiệu quả. Đây cũng là lý do trứng từng được xem là "tiêu chuẩn vàng" để đánh giá chất lượng protein của nhiều loại thực phẩm khác.

Nhờ giá trị sinh học cao, lượng protein trong trứng có thể phát huy hiệu quả tốt dù hàm lượng không lớn như thịt gà.

Thịt gà và trứng gà đều là nguồn protein chất lượng cao, phù hợp với chế độ ăn lành mạnh.

Hàm lượng calo giữa hai thực phẩm không chênh lệch quá nhiều

Nhiều người cho rằng trứng gà chứa nhiều calo hơn thịt gà, nhưng thực tế mức chênh lệch không đáng kể.

Trong 100 gram trứng gà có khoảng 143 kcal, còn 100 gram ức gà bỏ da chứa khoảng 165 kcal. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thành phần dinh dưỡng tạo nên số calo đó.

Ở trứng gà, một phần đáng kể năng lượng đến từ chất béo trong lòng đỏ. Đây là nguồn chất béo tự nhiên đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều vitamin và khoáng chất. Trong khi đó, phần lớn năng lượng của ức gà lại đến từ protein, còn lượng chất béo tương đối thấp.

Chính vì vậy, người đang giảm cân hoặc muốn duy trì khối lượng cơ thường ưu tiên thịt gà hơn, bởi họ có thể bổ sung được nhiều protein mà không làm tăng quá nhiều lượng chất béo trong khẩu phần ăn.

Trứng gà nổi bật hơn về vitamin và các dưỡng chất thiết yếu

Nếu chỉ nhìn vào lượng protein, nhiều người sẽ nghĩ thịt gà hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, xét về giá trị dinh dưỡng tổng thể thì trứng gà lại có nhiều lợi thế đáng kể.

Lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin D, vitamin B12 cùng choline – dưỡng chất rất cần thiết cho hoạt động của não bộ và hệ thần kinh. Ngoài ra, trứng còn chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa có lợi cho thị lực, đặc biệt khi tuổi tác ngày càng tăng.

Trong khi đó, thịt gà lại nổi bật nhờ hàm lượng vitamin B3 và vitamin B6, những dưỡng chất tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ cơ thể sử dụng protein hiệu quả hơn. Thịt gà cũng bổ sung selen, kẽm và phốt pho, góp phần duy trì hệ miễn dịch và sức khỏe của xương.

Có thể thấy, hai thực phẩm đều có thế mạnh riêng và rất khó để khẳng định loại nào tốt hơn nếu xét trên tổng thể dinh dưỡng.

Kết hợp trứng gà và thịt gà trong thực đơn giúp bổ sung protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Muốn xây dựng cơ bắp, nên chọn trứng hay thịt gà?

Đối với người tập luyện thể thao, mục tiêu quan trọng nhất là cung cấp đủ protein để cơ bắp phục hồi và phát triển sau mỗi buổi tập.

Ở khía cạnh này, thịt gà có phần chiếm ưu thế nhờ hàm lượng protein cao. Chỉ cần một khẩu phần khoảng 150 gram ức gà đã có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu protein của một bữa ăn sau khi tập luyện.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trứng gà trở nên kém quan trọng. Nhiều chuyên gia vẫn khuyến khích bổ sung trứng vào thực đơn vì đây là nguồn protein chất lượng cao, đồng thời cung cấp thêm nhiều vitamin và khoáng chất mà thịt gà không có với hàm lượng tương đương.

Việc kết hợp cả trứng và thịt gà trong các bữa ăn khác nhau sẽ giúp cơ thể nhận được nguồn dinh dưỡng cân đối hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm.

Người giảm cân có nên ăn trứng gà?

Câu trả lời là có. Cả trứng gà và thịt gà đều phù hợp với chế độ giảm cân nếu được chế biến đúng cách.

Ức gà là lựa chọn lý tưởng cho bữa chính vì giàu protein, ít chất béo và giúp duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân. Trong khi đó, trứng gà lại rất thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa phụ nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế ăn vặt trong ngày.

Dù lựa chọn thực phẩm nào, bạn cũng nên ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp, nướng hoặc áp chảo với ít dầu. Những món chiên ngập dầu hoặc sử dụng quá nhiều nước sốt có thể làm tăng đáng kể lượng calo và giảm lợi ích dinh dưỡng.

Kết luận

Nếu chỉ xét về hàm lượng protein, thịt gà là thực phẩm vượt trội khi cung cấp lượng đạm cao hơn đáng kể so với trứng gà. Đây là lựa chọn phù hợp với người muốn tăng cơ hoặc cần bổ sung nhiều protein trong khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, trứng gà lại sở hữu nguồn protein có giá trị sinh học rất cao, đồng thời giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, thay vì lựa chọn một trong hai, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích kết hợp cả trứng gà và thịt gà trong chế độ ăn hằng ngày. Sự đa dạng này không chỉ giúp bữa ăn ngon miệng hơn mà còn mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng, góp phần duy trì sức khỏe lâu dài.