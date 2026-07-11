Trồng ngay cây này để trong nhà sạch bóng bụi mịn, ngoài ngõ tài lộc kéo vào
11/07/2026 21:29 GMT +7
Việc giữ không gian hít thở chung của gia đình được trong lành là một điều hết sức quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Dưới đây là 7 loại cây vừa giúp bảo vệ sức khoẻ của bạn mà lại còn tốt cho phong thủy.
Hoa nhài
Đây là một loại hoa có màu trắng, thường có mùi hương rất đặc trưng và chúng mọc thành một cụm.
Việc bạn trồng hoa nhài trong nhà sẽ rất tốt, bởi khi hương hoa của chúng tỏa ra, như một chất để giảm lo lắng, làm sảng khoái tinh thần các thành viên trong nhà. Từ đó, chất lượng giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ được nâng cao hơn.
Cây dây nhện
Cây dây nhện không những làm cho góc làm việc của bạn thanh tao hơn, mà chúng còn có khả năng cải thiện tinh thần của bạn và thanh lọc bụi ô nhiễm trong không khí.
Theo nghiên cứu của NASA, việc nhìn màu xanh của cây dây nhện sẽ hỗ trợ tăng 10% hiệu suất làm việc và 20% trí nhớ.
Hơn nữa, những vật dụng như túi giấy, khăn ăn, vải tổng hợp hay ván ép thường có chứa các tạp chất độc như carbon monoxide hay formaldehyde, và khi bạn trồng cây dây nhện trong nhà hay văn phòng làm việc thì có tác dụng thanh lọc những chất độc này.
Cây lô hội (nha đam)
Đây là một "gương mặt vàng" trong làng làm đẹp của hội chị em phụ nữ bởi chúng có khả năng làm mịn và căng bóng da. Hơn thế nữa, đây là một cây có khả năng thải ra khí oxy vào ban đêm, thế nên nó thường được trưng bày trong phòng ngủ hoặc gần bàn làm việc.
Cây dứa cảnh
Nếu trong nhà bạn được trưng bày một cây dứa cảnh thì sẽ tạo điểm nhấn cho không gian nhà bạn. Theo phong thủy Tâm An cây dứa cảnh cũng được cho là mang đến nhiều tài lộc.
Về mặt sức khỏe, những chất độc lơ lửng trong không khí như benzen sẽ có thể được thanh lọc bởi cây dứa cảnh, và giúp cho không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.
Hoa đồng tiền
Theo NASA, loài hoa đồng tiền là một trong những cây nên được để trong không gian sống bởi khả năng triệt tiêu benzen trong không gian nhà rất xuất sắc. Theo Viện phổi Mỹ, việc trồng hoa đồng tiền trong nhà còn giúp bạn cải thiện chất lượng chất ngủ của gia chủ.
Hoa đỗ quyên
Đây là loài hoa được biết đến bởi nó tượng trưng cho tình yêu cũng như là những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên, nhiều người rất thích sưu tầm loại cây này, và nhiều khi cái giá của nó cũng được đẩy lên trời đối với những loại cây cổ thụ.
Tương tự với những loại cây trên, cây hoa đỗ quyên cũng có khả năng tốt trong việc hấp thụ các chất hoá học bay trong không khí.
Cây trầu bà
Đây là loại cây thân thảo và sống ký sinh nhờ hệ rễ phong phú. Thông thường, cây thân thảo sẽ sống trên các chậu cảnh treo bằng cách bò dài hoặc buông thả xuống.
Cây trầu bà được chúng minh là có khả năng lọc bỏ tốt các hợp chất độc như trichloromethyl. Thông thường hợp chất này sẽ được tìm thấy trong không gian trong nhà bởi vì chúng là chất được trộn chung với sơn hay là các chất tẩy rửa. Ngoài trichloromethyl, những hợp chất có khả năng bay hơi hay dễ gây ung thư phát sinh từ máy tính cũng có khả năng hấp thụ bởi cây trầu bà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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