Trồng loại quả lạ thơm nức, nông dân miền Tây đổi đời sau vài vụ, đang trở thành "cây tỷ phú"
05/07/2026 17:58 GMT +7
Với hương vị dứa độc bản quyện trong thớ thịt dai ngọt, mãng cầu dai Đài Loan đang trở thành "cây tỷ phú" giúp nhiều nông dân miền Tây đổi đời nhờ giá trị kinh tế lớn, thu nhập tốt.
Trồng hoa địa lan nông dân người Dao ở Tả Phìn (Lào Cai) vươn lên thoát nghèo
Anh Lý Quẩy Kinh (SN 1982), thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ở vùng đất quê hương nhờ trồng các loại hoa địa lan có giá trị kinh tế cao.
Vùng núi đá Lạng Sơn có một “báu vật” được mệnh danh là “vương mộc”, đang tạo sinh kế mới cho nông dân
Đây là loại cây đặc hữu chỉ có ở Việt Nam được biết tới với cái tên Hoàng đàn Hữu Liên, còn gọi là hoàng đàn Lạng Sơn.
Hai ông nông dân là đôi bạn thân, nuôi con "ăn như sấm" ở hồ thủy lợi, kiếm nửa tỷ đồng mỗi vụ
Từ một hồ nước thủy lợi, anh Hà Văn Toàn ở tỉnh Thanh Hóa cùng bạn thân biến thành mô hình nuôi cá rô phi xuất khẩu sang châu Âu, thu lãi mỗi vụ hơn nửa tỷ đồng.
Mỗi đêm chỉ ngủ 4 giờ, ông nông dân thu lãi 300 triệu đồng từ vùng đất hoang
Biến vùng đất bỏ hoang thành vườn rau rộng 2ha, ông Lê Đình Thuận, ở Thanh Hóa có khoản lãi đều đặn 300 triệu đồng mỗi năm. Để duy trì sản xuất, nhiều năm qua ông chỉ ngủ khoảng 4 giờ mỗi đêm.