Trồng cây dược liệu ức chế khối u, nông dân đổi đời nhờ thu hàng chục triệu đồng/ha

Tại xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nhiều nông dân đã chuyển sang trồng cây trinh nữ hoàng cung theo hình thức chuyên canh, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại rau màu và cây trồng truyền thống khác.

Việc trồng cây trinh nữ hoàng cung ở Tân Phong đã bắt đầu từ khoảng 20 năm trước. Hiện nay, số hộ dân tham gia trồng cây này ngày càng tăng, với hơn 10 hộ trồng trên tổng diện tích hơn 15 ha.

Sau 35 ngày kể từ khi gieo trồng, cây trinh nữ hoàng cung đã có thể thu hoạch đợt đầu tiên. Quá trình sơ chế cũng khá đơn giản, chỉ cần cắt lá và phơi khô ngay tại ruộng là có thể bán cho thương lái.

Sau 35 ngày kể từ khi gieo trồng, cây trinh nữ hoàng cung đã có thể thu hoạch đợt đầu tiên

Từ lần thu hoạch đầu tiên ở 35 ngày tuổi, mỗi tháng cây trinh nữ hoàng cung có thể cho thu hoạch một lần. Đặc biệt, từ khi cây đạt tuổi 2 năm, sản lượng lá thu hoạch tăng đáng kể, với thu nhập trung bình 70 triệu đồng mỗi hecta mỗi tháng.

Anh Nguyễn Văn Minh, cư dân ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, chia sẻ với Báo Tây Ninh rằng trước đây gia đình anh chủ yếu trồng lúa trên diện tích 4.000m². Tuy nhiên, do thu nhập từ lúa không ổn định, gia đình anh đã quyết định chuyển sang trồng cây trinh nữ hoàng cung trên mảnh đất này. Anh Minh cho biết, mặc dù vốn đầu tư ban đầu để trồng loại dược liệu này khá cao, khoảng trên 100 triệu đồng/ha, nhưng lợi nhuận thu về lại cao hơn nhiều so với việc trồng lúa, mì, hay cao su.

Ngoài ra, giá giống cây trinh nữ hoàng cung hiện đang ở mức khá cao, từ 5.000 đến 6.000 đồng/củ, trong khi trước đây chỉ từ 3.000 đến 3.500 đồng/củ.

Giá giống cây trinh nữ hoàng cung hiện đang ở mức khá cao, từ 5.000 đến 6.000 đồng/củ

Trinh nữ hoàng cung là một loại dược liệu quý có nguồn gốc từ Ấn Độ và được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tại Việt Nam, loại dược liệu này chủ yếu được trồng ở các tỉnh miền Nam, từ Đà Nẵng trở vào.

Trinh nữ hoàng cung là một loại dược liệu có nhiều công dụng quý báu. Đáng chú ý nhất là khả năng ức chế sự phát triển của các khối u xơ. Chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung, khi kết hợp với lá đu đủ và củ tam thất, tạo ra chế phẩm panacrin, có hiệu quả trong việc chống lại sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, loại dược liệu này còn có tác dụng đặc biệt lên tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Các nghiên cứu cho thấy dịch chiết từ trinh nữ hoàng cung có khả năng ức chế sự tăng sinh của các khối u, với tỉ lệ ức chế cao nhất được ghi nhận trên u xơ BHP - 1.

Trinh nữ hoàng cung là một loại dược liệu có nhiều công dụng quý báu

Trinh nữ hoàng cung là một loại cây lâu năm, chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch trong nhiều năm. Thời gian thu hoạch tốt nhất rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 10, khi dược liệu đạt chất lượng cao nhất.

Khi thu hoạch, nên chọn những ngày nắng to để cắt các lá bánh tẻ rồi rửa sạch và phơi khô. Do phần gân lá dày và mọng nước, lá cần được cắt đôi theo chiều ngang để phơi nhanh khô hơn. Phần cuống lá nên được phơi riêng để đảm bảo dược liệu khô đều. Lá tươi mới cắt về cần được rửa sạch, sau đó phơi dưới nắng to hoặc sấy ở nhiệt độ từ 40-50 độ C. Khi lá gần khô, tiếp tục phơi dưới nắng vừa phải với nhiệt độ từ 30-40 độ C.

Cây trinh nữ hoàng cung thường được trồng vào tháng 2-3, với kỹ thuật trồng không quá phức tạp. Trước khi trồng, cần cắt hết rễ và lá (chỉ giữ lại 1-2 lá búp), sau đó lấp đất phủ kín. Khoảng cách trồng thích hợp là từ 50-50 cm hoặc 40-50 cm. Nếu trồng cây con trong bầu, chỉ cần xé bỏ bầu, tỉa bớt lá và trồng vừa ngập bầu. Mỗi hecta có thể trồng từ 30.000 đến 50.000 cây.