Trao vốn ưu đãi, tiếp thêm động lực cho nông dân phát triển đàn bò

Nông dân có điều kiện phát triển kinh tế

Theo đó, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã thực hiện giải ngân 600 triệu đồng cho 6 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Gia Phù để triển khai phương án chăn nuôi bò.

Mỗi hộ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với thời hạn vay dài, mức lãi suất chỉ ưu đãi, tạo điều kiện để các hộ đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được xem là "đòn bẩy" quan trọng giúp hội viên nông dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nhất là đối với các mô hình chăn nuôi có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như chăn nuôi bò.

Việc hỗ trợ vốn không chỉ giúp các hộ giảm áp lực về tài chính mà còn góp phần hình thành các mô hình liên kết sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và phát huy lợi thế phát triển chăn nuôi của địa phương.

Các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đầu tư phát triển đàn bò theo đúng phương án đã được phê duyệt, bảo đảm hiệu quả kinh tế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hoàn trả vốn theo quy định.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với xã Gia Phù (Sơn La) tổ chức giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên phát triển mô hình chăn nuôi bò. Ảnh: Việt Hương

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Hoạt động cho vay luôn gắn với công tác tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả, giúp nâng cao năng lực sản xuất và quản lý kinh tế cho hội viên. Lũy kế đến nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân tỉnh Sơn La quản lý là 78.737 triệu đồng.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Hội Nông dân xã theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vốn của các hộ vay, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng phương án sản xuất đã đăng ký.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc vật nuôi, phòng chống dịch bệnh và định kỳ đánh giá hiệu quả mô hình nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ hội viên.



Việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân lần này tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của các cấp Hội Nông dân trong việc hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La.