Trao lợn đen giống, mở hướng thoát nghèo cho nông dân Lào Cai





Dự án liên kết phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa sinh sản hỗ trợ cho người dân xã Hợp Thành (Lào Cai). Ảnh: Văn Cường.

Việc trao lợn giống cho các hộ dân trên địa bàn xã Hợp Thành thuộc Dự án liên kết phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa sinh sản thuộc Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.



Trong đợt đầu, lợn giống được trao cho các hộ dân tại thôn Ú Sì Sung. Theo kế hoạch, thời gian tới, các hộ dân tại các thôn Nậm Rịa, Pèng, Phìn Hồ và Xéo Tả sẽ tiếp tục được hỗ trợ lợn giống.

Dự án có 371 hộ tham gia, chủ yếu là các hộ dân tại những thôn đặc biệt khó khăn. Mỗi hộ được hỗ trợ 3 con lợn đen bản địa sinh sản, trọng lượng bình quân từ 19-21kg/con và đã được tiêm phòng đầy đủ.

Không chỉ được hỗ trợ con giống, các hộ tham gia còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, máy băm, thái thức ăn thô xanh. Đồng thời, được cán bộ chuyên môn tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, quản lý đàn giống và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình chăn nuôi.

Người dân xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai được hỗ trợ lợn giống đen bản địa. Ảnh: Văn Cường.

Tại buổi trao lợn giống, đại diện Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hợp Thành và đơn vị cung cấp giống hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn lợn trong thời gian đầu.

Người dân được lưu ý về chế độ cho ăn, theo dõi sức khỏe đàn lợn, vệ sinh và khử khuẩn chuồng trại, xây dựng chuồng nuôi phù hợp, chủ động phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.



Dự án là không chỉ dừng ở việc hỗ trợ con giống mà hướng tới xây dựng chuỗi liên kết đồng bộ, từ cung ứng giống, vật tư đầu vào, chuyển giao kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã Dược liệu Quý Vương là đơn vị chủ trì liên kết, có trách nhiệm cung ứng con giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo quy định.

Thông qua chuỗi liên kết, các hộ dân từng bước chuyển từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi có đầu tư, áp dụng kỹ thuật và các biện pháp an toàn sinh học. Việc quản lý đàn giống, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường cũng được chú trọng ngay từ đầu.

Qua đó, dự án kỳ vọng khai thác tốt hơn giá trị của giống lợn đen bản địa, tạo thêm nguồn thu ngay tại hộ gia đình, đồng thời hình thành vùng chăn nuôi hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường.



Đại diện Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hợp Thành và đơn vị cung cấp giống hướng dẫn người dân cách chăm sóc đàn lợn trong thời gian đầu. Ảnh: Văn Cường.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện dự án là 11,076 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng.

Phần vốn đối ứng của các hộ dân khoảng 6,488 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng chuồng trại, công lao động, thức ăn và các khoản chi phí khác trong thời gian 3 năm. Dự án không sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Trong thời gian triển khai 3 năm, dự án được kỳ vọng không chỉ giúp các hộ dân có đàn lợn giống ban đầu mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển đàn, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập.

Qua đó, góp phần tạo sinh kế ổn định, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hợp Thành.