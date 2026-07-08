Trang bị kỹ năng pháp luật về an toàn giao thông cho thanh thiếu niên xã Muổi Nọi

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Muổi Nọi phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Thuận Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật cho hơn 40 đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn.

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật cho hơn 40 đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: Quỳnh Liên.

Tại hội nghị, các đoàn viên, thanh thiếu niên được ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời xem các thước phim tư liệu phản ánh những vụ tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm phổ biến. Những hình ảnh trực quan, sinh động đã giúp các em nhận thức rõ hơn về hậu quả của tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phân tích cụ thể những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Trong đó, tập trung vào các lỗi thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, chưa chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm và các quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Thuận Châu tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới đoàn viên, thanh thiếu niên xã Muổi Nọi. Ảnh: Quỳnh Liên.

Các cán bộ Cảnh sát giao thông cũng hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn nhằm bảo vệ bản thân khi xảy ra va chạm.

Điểm nhấn của chương trình là phần trao đổi, hỏi đáp trực tiếp giữa cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông với đoàn viên, thanh thiếu niên. Nhiều tình huống thực tế được đưa ra để các em cùng thảo luận, qua đó củng cố kiến thức về nhận diện hành vi vi phạm, cách lựa chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những hệ lụy của tai nạn giao thông, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em, cũng như cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ việc tự ý thay đổi kết cấu xe, "độ" xe, thay ắc quy hoặc lắp lốp không đúng quy chuẩn.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các đoàn viên, thanh thiếu niên được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.

Đồng thời, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong gia đình và cộng đồng.