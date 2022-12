Tổng thuật: Gala "Hội Nông dân Sơn La với Chuyển đổi số"

Chiều 14/12, tại thành phố Sơn La, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức Gala "Hội Nông dân Sơn La với chuyển đổi số".

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về chuyển đổi số của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, lấy ngày 10/10 hằng năm tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyển đổi số.

Sau đó, Sơn La đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh, thành lập 6 tổ công tác về các lĩnh vực chuyển đổi số để trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau hơn 1 năm triển khai, thực hiện, đến nay, chương trình chuyển đổi số của tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan.

Để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để hội viên, nông dân thấy rõ được lợi ích của chuyển đổi số; tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện chuyển đổi số với các ngành cấp tỉnh.

Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tiếp thu các chủ trương về chuyển đổi số, hướng dẫn ứng dụng công nghệ số.

Vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, văn bằng bảo hộ nông sản và đưa các nông sản lên sàn thương mại điện tử, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.

Ông Lường Trung Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Gala. Ảnh: Mùa Xuân.

14 giờ 20: Phát biểu khai mạc Chương trình Gala "Hội Nông dân tỉnh Sơn La với Chuyển đổi số", ông Lường Trung Hiếu, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết:

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Được sự nhất trí của tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện kế hoạch số 400-KH/HNDT ngày 24/1/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về Tuyên truyền trên Báo Nông thôn Ngày nay. Hôm nay, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay, Văn phòng Tây Bắc tổ chức Gala với chủ đề "Hội Nông dân Sơn La với chuyển đổi số".

Kính thưa các đồng chí!

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là một chặng đường với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số chính là cách đi trong chặng đường phát triển thời CMCN 4.0, và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước. Chuyển đổi số là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số vào tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, của tổ chức, cá nhân. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một tổ chức, cá nhân hoạt động hiệu quả.

Vài năm trở lại đây, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ "chuyển đổi số" nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, cá nhân. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to của chuyển đổi số, nó tác động đến mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình về Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/6/2020, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã đạt được những kết quả rõ nét, đặc biệt là nhận thức về chuyển đổi số không ngừng được nâng cao.

Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ngày 27/9/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Theo đó, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình về Chuyển đổi số quốc gia, trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia khẳng định: "Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số", do vậy để Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Chuyển đổi số được tiến hành trên 03 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Chuyển đổi số nông nghiệp là quá trình ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số từ sản xuất đến chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vào toàn bộ hoạt động của ngành, làm thay đổi cách thức quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ truyền thống sang hiện đại và thông minh. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là: Giúp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại do biến đổi khí hậu (ứng dụng công nghệ Data Analytics vào phân tích và quản lý, toàn bộ vùng khí hậu sẽ được cảnh báo rủi ro cho người dân sớm, từ đó sẽ có biện pháp ứng phó kịp thời); Giúp nông dân kết nối trực tiếp với người tiêu dùng (thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các thương lái để mang sản phẩm đến người tiêu dùng thì ngày nay, chuyển đổi số giúp người bán và người mua kết nối trực tiếp với nhau); Giúp nông dân nâng cao năng suất lao động (canh tác nông nghiệp bằng thiết bị điều khiển từ xa, việc canh tác từ khâu làm đất đến việc bón phân, bơm tưới và thu hoạch đều sử dụng các thiết bị hỗ trợ thông minh). Giúp tăng cường chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Để chuyển đổi số trong nông nghiệp thành công cần phải áp dụng thực hiện đồng bộ các hoạt động, trong đó tập trung vào 03 nhóm lĩnh vực chính đó là: áp dụng các công nghệ hiện đại trong canh tác nông nghiệp, liên kết chuỗi giá trị và thay đổi phương thức quản lý.

Đối với Việt Nam, theo một báo cáo khảo sát mới đây, có 35% các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư vào công nghệ mới và 69% ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ có 15% hộ nông dân có kế hoạch đầu tư vào công nghệ mới và 18% hộ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỉnh Sơn La là một tỉnh có lợi thế về nông nghiệp, hình thức sản xuất đang theo 03 nhóm chính đó là hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có 178.850 hộ hội viên nông dân, ..... hợp tác xã; ...... doanh nghiệp nông nghiệp. Đây là những đơn vị sẽ tham gia trực tiếp vào chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh.

Đối với Hội Nông dân tỉnh, theo nhiệm vụ được giao và chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chuyển đổi số, trước hết là đội ngũ cán bộ hội các cấp, tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ số vào một số lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp như truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, sử dụng các công cụ, phần mềm trực tuyến, ... Đã đưa được trên 19.500 hộ nông dân lên sàn thương mại điện tử, đã hỗ trợ các hộ dân đưa 413 sản phẩm lên sàn Postmart.vn và Voso.vn. Đã trực tiếp hỗ trợ cho 26 hợp tác xã thực hiện đưa 108 sản phẩm nông sản/ đặc sản địa phương lên sàn Postmart.vn. Xây dựng chợ 4.0 gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, Người dân Từng bước làm quen tiến tới mua sắm không dùng tiền mặt; định hình các sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh…; Ứng dụng phần mềm VNPT Ioffice trong điều hành, quản lý công việc từ tỉnh đến cơ sở; kết nối zalo giữa các cấp hội, thực hiện giao nhận thư điện tử, ... Đặc biệt, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ số tại một số địa phương.

Kính thưa các đồng chí!

Nhận thức rõ lợi ích từ chuyển đổi số mang lại cho đời sống xã hội, đặc biệt cho lĩnh vực nông nghiệp và người nông dân. Hội Nông dân tỉnh và Báo Nông thôn ngày nay đã phối hợp tổ chức Gala với chủ đề "Hội Nông dân Sơn La với chuyển đổi số" năm 2022. Đây là một diễn đàn, một sân chơi mới cho cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh để tiếp tục lan tỏa chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, nhìn thấy thách thức, khó khăn, để cùng có các giải pháp đúng, hành động đúng trong chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại Gala này kính mong các diễn giả, nhà chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ Hội và các hộ nông dân cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong chuyển đổi số, để Hội Nông dân tỉnh làm tốt hơn nhiệm vụ chuyển đổi số của mình góp phần phát triển nông nghiệp số của tỉnh.

Kính chúc sức khỏe các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe. Chúc Gala chúng ta ngày hôm nay thành công và đạt nhiều kết quả tích cực.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sơn La có 33.702 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng số

Ông Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La chia sẻ tại Gala. Ảnh: Tuệ Linh.

14 giờ 40: Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Sơn La tại chương trình Gala, ông Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La là một tỉnh có đặc thù về nông nghiệp với khu vực nông thôn chiếm đa số; nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong GDP.

Tuy nhiên mô hình sản xuất còn nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị vẫn luôn là tồn tại của nền nông nghiệp tỉnh Sơn La trong nhiều năm qua. Vì vậy, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học với nhà nông để đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/08/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tập huấn đào tạo trực tiếp cho các hợp tác xã trọng điểm của tỉnh, quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh Sơn La trên sàn thương mại điện tử.

Đến nay, tỉnh Sơn La có 33.702 hộ sản xuất nông nghiệp tham gia tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng số; hơn 35.275 hộ được khởi tạo tài khoản trên các sàn thương mại điện tử. Trong năm 2022, Sơn La đã hỗ trợ 798 sản phẩm đưa lên các sàn thương mại điện tử; trên 23.000 đơn hàng được giao dịch trên sàn; có 59 sản phẩm OCOP của Sơn La được đưa lên các sàn thương mại điện tử với doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng. Đã cập nhật thông tin của 109 sản phẩm; 72 đơn vị sản xuất, kinh doanh lên sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La (sannongsansonla.vn).

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số trong các quy trình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Đó là sử dụng các thiết bị cảm biết để kiểm tra, đánh giá chất lượng đất, nước, không khí vùng trồng, kiểm soát dinh dưỡng.... để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Sử dụng internet, mạng xã hội để quảng bá, bán hàng trực tuyến, tham gia các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường để cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu.

Đến nay, tỉnh Sơn La có 1.459 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản; các tổ công nghệ số công đồng với nòng cốt là đoàn viên thanh niên có am hiểu, thông thạo việc sử dụng, ứng dụng Công nghệ thông tin. Tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm hỗ trợ người dân trên địa bàn sử dụng, ứng dụng các nền tảng số (dịch vụ công trực tuyến; tham gia các sàn thương mại điện tử; truy xuất nguồn gốc, ví điện tử,...).