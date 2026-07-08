Tôn vinh những món quà mang hồn cốt văn hóa Sơn La

Sơn La nhiều sản phẩm giàu bản sắc, giàu tiềm năng thương mại

Được phát động từ tháng 5/2026, cuộc thi hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống quà tặng du lịch đặc sắc, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, phục vụ phát triển ngành du lịch và quảng bá hình ảnh Sơn La tới du khách trong nước và quốc tế.

Sau gần hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 72 hồ sơ dự thi với 151 mẫu sản phẩm thuộc nhiều nhóm khác nhau như thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm, sản phẩm sáng tạo và các sản phẩm phục vụ hoạt động du lịch.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự đa dạng về ý tưởng và cách thể hiện. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về thiết kế, chất liệu và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Các tác giả đã khéo léo khai thác những giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, sản vật đặc trưng cùng bản sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La để tạo nên những món quà mang dấu ấn riêng của vùng đất Tây Bắc.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tác phẩm Khăn choàng sáp ong vẽ tay. Ảnh: Lê Hồng

Không chỉ dừng lại ở yếu tố lưu niệm, nhiều sản phẩm còn cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường, có tiềm năng phát triển thành các dòng quà tặng du lịch quy mô lớn, góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho ngành du lịch địa phương.

Hội đồng giám khảo đã tiến hành đánh giá dựa trên các tiêu chí về giá trị văn hóa, tính sáng tạo, tính thẩm mỹ, khả năng ứng dụng và tiềm năng thương mại hóa của sản phẩm. Quá trình chấm điểm được thực hiện khách quan, nghiêm túc nhằm lựa chọn những sản phẩm có tính nhận diện cao, đủ điều kiện trở thành quà tặng du lịch tiêu biểu của Sơn La.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho tác phẩm "Khăn choàng sáp ong vẽ tay" - sản phẩm gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật vẽ sáp ong truyền thống của đồng bào dân tộc và tính ứng dụng trong đời sống hiện đại.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Lê Hồng

Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm "Cà phê Nutural" và "Bộ sản phẩm quà tặng Hỏa Mộc Châu", những sản phẩm khai thác hiệu quả thế mạnh nông sản và đặc trưng văn hóa địa phương.

Ba giải Ba thuộc về các tác phẩm "Hộp quà chè ống tre Trọng Nguyên", "Bộ quà tặng lưu niệm Phúc lành từ Bản Vặt" và "Mộc Châu Collection - Bộ sưu tập quà tặng du lịch trên tre".

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm có chất lượng, ý tưởng sáng tạo và khả năng phát triển trong thực tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức lễ trao giải cuộc thi Quà tặng du lịch Sơn La năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa Sơn La - Dấu ấn quà tặng du lịch". Ảnh: Lê Hồng

Các sản phẩm đoạt giải đều đáp ứng tốt các tiêu chí của cuộc thi, thể hiện rõ nét vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và sản vật đặc trưng của Sơn La, đồng thời sở hữu tính ứng dụng cao và khả năng thương mại hóa mạnh mẽ.

Việc hình thành hệ thống quà tặng du lịch mang bản sắc riêng không chỉ góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra cơ hội phát triển các ngành nghề truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cuộc thi "Tinh hoa Sơn La - Dấu ấn quà tặng du lịch" vì thế không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho các tổ chức, cá nhân mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch Sơn La, đưa hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người nơi đây lan tỏa mạnh mẽ hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Một số hình ảnh sản phẩm quà tặng du lịch