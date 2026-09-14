Tồn kho tiêu của các nước sản xuất ở mức mức thấp nhất nhiều năm trở lại đây

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (14/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (14/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Tại thị trường Mỹ, Việt Nam chiếm tới 80,4% thị phần với 38.221 tấn, tăng 24,4%, tiếp tục giữ vị thế nguồn cung chủ lực. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ đã nhập khẩu 47.564 tấn hồ tiêu trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vượt qua Indonesia, vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc, với khối lượng đạt 1.980 tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 33,2% lên 54,7%.

Giá tiêu thế giới giảm trong tháng 7 nhưng phục hồi nhẹ một phần vào tháng 8. Thị trường nhìn chung tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các nước sản xuất lớn và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 21.724 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 140,9 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và 4,3% về giá trị so với tháng 7/2026 nhưng tăng nhẹ 1,2% về lượng so với cùng kỳ tháng 8/2025.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD, tăng 14,2% về lượng tương đương tăng 23.643 tấn và 8,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen đạt 6.372 USD/tấn, tiêu trắng đạt 8.386 USD/tấn, giảm 4,4% đối với tiêu đen và 4,0% đối với tiêu trắng so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng đầu năm, đạt 88.441 tấn, tăng 12,5% và chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, Trung Quốc đạt 20.495 tấn, tăng mạnh 54,3%, trong khi Thái Lan đạt 7.753 tấn, tăng 71,5%. Ngược lại, Ấn Độ giảm 23,6%, còn 7.914 tấn.

Châu Mỹ đạt 49.830 tấn, tăng 26,4%, chiếm 26,2% tổng xuất khẩu. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường đơn lẻ lớn nhất với 44.349 tấn, tăng 24,2% so với cùng kỳ và chiếm 23,3% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam.

Tại châu Âu, xuất khẩu đạt 40.892 tấn, tăng 7,8%. Hà Lan tăng mạnh 42,2%, đạt 6.965 tấn, trong khi Đức giảm 16,5%, xuống còn 7.329 tấn. Xuất khẩu sang châu Phi đạt 10.990 tấn, tăng nhẹ 4,1%.

Giá tiêu trong nước giằng co quanh mốc 136.000–139.000 đồng/kg hồi tháng 7 và hiện ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg. Mặc dù nguồn cung suy giảm nhu cầu đang chịu sức ép từ xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo VPSA, trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu có thể chững lại do doanh nghiệp Mỹ cần thời gian đánh giá tác động của chính sách thuế và điều chỉnh kế hoạch mua hàng. Tuy nhiên, tác động được dự báo sẽ không quá lớn nếu các quốc gia cung ứng cạnh tranh cũng chịu mức thuế tương đương, bởi Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhập khẩu và Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường này.