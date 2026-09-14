Tồn kho giảm mạnh, giá cà phê neo cao

Giá cà phê hôm nay 14/9

Ngày 14/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng mạnh 2,8% (95 USD/tấn), lên mức 3.525 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 2,7% (93 USD/tấn), ở mức 3.508 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm mạnh 3,3% (9,9 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 285,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,5% (10,2 US cent/pound), đạt 277,2 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 – 95.300 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực với 95.300 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê hiện được giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg.

Tương tự, Lâm Đồng cũng có giá thu mua cà phê ở mức 94.700 đồng/kg.

Theo ICO, giá cà phê trong tháng 8 diễn biến theo mô hình chữ V ngược, tăng mạnh vào giữa tháng rồi điều chỉnh sâu.

Ban đầu, giá có xu hướng giảm nhẹ trước khi tăng liên tục từ ngày 17 – 25/8, do lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng xuất hiện hiện tượng El Niño mạnh và lượng cà phê Arabica được chứng nhận đang ở mức thấp kỷ lục. Sau đó, một đợt điều chỉnh mạnh trong hai phiên giao dịch ngày 26 và 27/8 đã đưa chỉ số giá cà phê trở lại mức đầu tháng.

Đáng chú ý, thị trường kỳ hạn vẫn duy trì trạng thái "backwardation" (giá giao ngay cao hơn giá giao kỳ hạn), phản ánh nguồn cung ngắn hạn khan hiếm và nhu cầu hàng giao ngay vẫn ở mức cao.

Diễn biến giá trong tháng cho thấy sự giằng co giữa nguồn cung hạn chế trong ngắn hạn và kỳ vọng về tình trạng dư cung đáng kể trong niên vụ 2026-2027.

Một mặt, việc đưa sản lượng kỷ lục của Brazil trong niên vụ 2026-2027 ra thị trường diễn ra chậm hơn so với quy mô vụ mùa dự kiến, qua đó hạn chế nguồn cung mới. Mặt khác, yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá giữa tháng là sự gia tăng mạnh mẽ các dự báo về El Niño, đúng vào thời điểm giai đoạn ra hoa (tháng 9–10) tại Brazil, yếu tố then chốt quyết định sản lượng Arabica niên vụ 2027-2028.

Về cuối tháng 8, giá đảo chiều giảm sau khi các báo cáo cho thấy công suất kho chứa tại Brazil có thể đạt giới hạn, buộc các nhà sản xuất phải đẩy mạnh bán ra.

ICO cũng cho biết hai yếu tố từng chi phối thị trường trước đó là chính sách thuế của Mỹ và biến động tỷ giá gần như không tác động đáng kể trong tháng 8.

Những yếu tố hỗ trợ giá tăng bao gồm: Rủi ro El Niño gia tăng: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo xác suất hơn 90% sẽ xảy ra một đợt El Niño rất mạnh tại Bắc Bán cầu trong mùa thu và mùa đông năm 2026-2027. NOAA cũng cho biết có tới 69% xác suất cường độ El Niño trong giai đoạn tháng 10-12 vượt mức của bất kỳ đợt El Niño nào từng được ghi nhận kể từ năm 1950.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cũng đưa ra những dự báo tương tự. Các dự báo này làm gia tăng lo ngại về điều kiện thời tiết trong giai đoạn ra hoa sắp tới tại Brazil, yếu tố then chốt quyết định quy mô sản lượng cà phê arabica niên vụ 2027-2028.

Gián đoạn nguồn cung tại Colombia: Một trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10/8, ảnh hưởng đến một số vùng sản xuất và làm đình trệ hoạt động tại cảng Buenaventura trên Thái Bình Dương.

Tiến độ thu hoạch tại Brazil chậm: Hoạt động thu hoạch tại Brazil diễn ra chậm hơn so với mức thông thường trong phần lớn thời gian của tháng. Safras & Mercado, công ty tư vấn nông nghiệp của Brazil, cho biết tính đến ngày 12/8, vụ thu hoạch 2026-2027 đã hoàn thành 90%, thấp hơn mức 97% của cùng kỳ năm trước và mức bình quân 5 năm là 94%. Riêng arabica mới đạt 86%, so với 95% cùng kỳ năm trước.

Tồn kho Arabica suy giảm: Tồn kho Arabica được ICE chứng nhận giảm liên tục trong suốt tháng 8, xuống còn 223.976 bao vào ngày 31/8, mức thấp nhất kể từ năm 1999 và thấp hơn khoảng 68% so với một năm trước .

Tuy nhiên, tồn kho Robusta được chứng nhận tại London lại tăng mạnh 19,5%, lên 0,83 triệu bao trong tháng 8, mức cao nhất trong 9 tháng.



Những yếu tố gây áp lực giảm giá: Trong tháng 8, một loạt dự báo mới cho thấy thị trường có thể dư cung đáng kể trong niên vụ 2026-2027. Theo đó, Marex dự báo thị trường cà phê toàn cầu dư 10,5 triệu bao trong niên vụ này. Báo cáo triển vọng hàng quý của Rabobank, công bố ngày 30/8, cũng dự báo dư cung 8,9 triệu bao và đánh giá cán cân cung - cầu cà phê niên vụ 2026-2027 ở trạng thái tương đối dồi dào.

Các báo cáo cho thấy hệ thống kho chứa cà phê tại Brazil đang tiến gần tới công suất tối đa, làm gia tăng kỳ vọng rằng các nhà sản xuất sẽ đẩy mạnh bán ra để giải phóng kho chứa cho vụ mùa sắp tới.

Lượng mưa cao hơn mức trung bình tại Brazil trong những ngày cuối tháng được đánh giá nhìn chung thuận lợi cho giai đoạn ra hoa của niên vụ 2027-2028, qua đó phần nào bù đắp cho yếu tố rủi ro liên quan đến hiện tượng El Niño đã hình thành từ đầu tháng.