Tin vui cho những người thích ăn rau kinh giới!

Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc mang hương vị cay nhẹ, thơm nồng trên mâm cơm Việt, rau kinh giới từ lâu đã được xem như một vị thuốc dân gian quý giá mang lại hàng loạt lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp đấy nhé!

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Rau kinh giới có tên khoa học là Elsholtzia cristata (hoặc Elsholtzia ciliata), trong dân gian còn được gọi là kinh giới tuệ, giả tía tô. Đây là loài cây thảo mộc thân vuông, mọc đứng, cao khoảng 30cm đến 50cm. Lá kinh giới mọc đối, hình trứng thuôn nhọn, mép lá có răng cưa mỏng. Khác với tía tô có mặt dưới lá màu tím tía đặc trưng, toàn bộ hai mặt lá kinh giới đều có màu xanh lục nhạt, phiến lá mỏng và tỏa ra mùi thơm tinh dầu rất đặc trưng khi vò nát.

Y học cổ truyền ghi nhận kinh giới có vị cay, tính ấm, quy vào hai kinh phế và can, sở hữu tác dụng giải cảm, khu phong, tán hàn, phòng chống mẩn ngứa rất hiệu quả. Trong khi đó, y học hiện đại chỉ ra rằng loại rau này chứa hàm lượng tinh dầu dồi dào (chủ yếu là d-limonene, thymol, carvacrol), giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ cùng các hợp chất flavonoid chống oxy hóa. Do đó, nếu bạn là người thích ăn loại rau thơm này, đây chính là tín hiệu cực vui vì cơ thể đang được chăm sóc chủ động mỗi ngày bằng cách ăn uống ngon miệng.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ rau kinh giới

Việc sử dụng rau kinh giới thường xuyên qua các món ăn sống, ăn kèm bún đậu, nấu canh cá, sắc nước uống hay giã nát đắp ngoài da sẽ mang lại nhiều công dụng bất ngờ nếu dùng đúng cách và điều độ. Nổi bật như:

- Giải cảm và hạ sốt: Tinh dầu kinh giới giúp kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh mẽ. Nhờ đó, cơ thể mau chóng đào thải độc tố, hạ sốt và giảm nhẹ cảm mạo.

- Giảm ho và đau rát họng: Tính ấm cùng các hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên trong lá giúp làm dịu niêm mạc hầu họng. Tình trạng nghẹt mũi và ho gió do thời tiết cũng nhanh chóng bớt dứt điểm.

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- Cầm máu tự nhiên: Trong Đông y, hoa và lá kinh giới sao cháy có tác dụng cầm máu rất tốt. Mẹo này hỗ trợ hiệu quả cho người hay bị chảy máu cam hoặc đại tiện ra máu.

- Cải thiện hệ tiêu hóa: Hoạt chất thymol và carvacrol trong tinh dầu có khả năng sát trùng đường ruột. Nhờ vậy, các cơn co thắt dạ dày, tình trạng đầy hơi và tiêu chảy được đẩy lùi nhanh chóng.

- Làm dịu mẩn ngứa và dị ứng: Tính chống dị ứng tự nhiên của kinh giới giúp làm mát cơ thể. Các cơn ngứa ngáy do dị ứng thời tiết hoặc dị ứng thức ăn sẽ thuyên giảm rõ rệt.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin C dồi dào giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu. Cơ thể được củng cố hàng rào phòng thủ trước sự tấn công của vi khuẩn, virus.

- Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Hợp chất flavonoid giúp bảo vệ tế bào mô mạch máu. Nguồn dưỡng chất này hỗ trợ kiểm soát phản ứng viêm và tăng cường độ đàn hồi cho thành mạch.

- Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do tích tụ. Quá trình này góp phần hạn chế tổn thương tế bào và giảm rủi ro phát triển khối u ác tính.

- Giảm đau nhức xương khớp: Kinh giới hỗ trợ làm dịu các dây thần kinh đang căng thẳng. Cảm giác đau nhức xương khớp và mỏi cơ khi thời tiết thay đổi sẽ bớt đi đáng kể.

- Giúp tinh thần thư thái, ngủ ngon: Mùi thơm tinh dầu tự nhiên có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh. Sử dụng rau kinh giới giúp giảm bớt căng thẳng và mang lại giấc ngủ sâu hơn.

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Công dụng dưỡng da và trị mụn từ rau kinh giới

Bên cạnh giá trị đối với sức khỏe, rau kinh giới còn là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên được nhiều chị em ưa chuộng. Nhờ lượng tinh dầu sát khuẩn cao kết hợp với vitamin C, kinh giới giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, mụn nhọt và làm sáng các vết thâm trên da.

Phương pháp xông mặt bằng lá kinh giới đun sôi cùng một chút muối hạt và chanh tươi giúp tăng cường tuần hoàn máu dưới da, tiêu viêm mụn và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, việc ăn rau kinh giới thường xuyên còn hỗ trợ duy trì vóc dáng nhờ lượng chất xơ dồi dào giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Một số lưu ý quan trọng khi dùng rau kinh giới

Để rau kinh giới phát huy tối đa công dụng và tránh phản ứng ngược, bạn cần lưu ý một số điều.

Những người bị sốt do âm hư, cơ địa tự ra mồ hôi nhiều (đạo hãn), người bị huyết áp quá thấp hoặc đang tiêu chảy mất nước nặng không nên dùng nhiều kinh giới. Phụ nữ mang thai chỉ nên dùng lượng nhỏ như rau gia vị thông thường, tránh uống nước sắc quá đặc.

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Không lạm dụng vì dùng quá nhiều rau kinh giới hoặc uống nước sắc thay nước lọc hàng ngày có thể gây vã mồ hôi liên tục, làm mất cân bằng điện giải và gây mệt mỏi. Tuyệt đối không dùng nước kinh giới đun để qua đêm.

Phải rửa thật kỹ, chọn nguồn gốc sạch khi ăn kinh giới sống. Không nên ăn rau kinh giới chung với thịt cua, cá tôm sống để tránh gây rối loạn tiêu hóa hoặc kích ứng đường ruột.