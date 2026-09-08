Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI họp phiên thứ 18: Cho ý kiến về công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Phiên họp tập trung cho ý kiến về công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, đồng thời quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu dự phiên họp lần thứ 18 Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đinh Đông)

Tại phiên họp, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào công tác thẩm tra đối với nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng sẽ trình tại Kỳ họp thứ 6 (dự kiến diễn ra ngày 9/9/2026). Các nghị quyết tập trung vào các vấn đề dân sinh và quản lý nhà nước như: Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường; tổng mức chi, danh mục nhiệm vụ và định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2030; Xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố…

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu chủ trì phiên họp. (Ảnh: Đinh Đông)

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu ghi nhận các dự thảo nghị quyết đến thời điểm này đã được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và thời gian theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng cao nhất; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần để Kỳ họp thứ 6 diễn ra thành công tốt đẹp…