Thương nhân tạm thời hạn chế mua vào sau khi giá cà phê nội địa tăng lên mức cao nhất nhiều tháng

Giá cà phê hôm nay 12/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 3.852 USD/tấn, tăng 3,7% (136 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 3,8% (140 USD/tấn), đạt 3.819 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2026 điều chỉnh mạnh hơn khi tăng vọt 11% (33,1 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 10,4% (29,7 US cent/pound), đạt 316 US cent/pound.

Giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 - 95.300 đồng/kg, tăng 2.300 – 2.400 đồng/kg so với tuần trước. Đánh dấu tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của thị trường cà phê nội địa.

Cụ thể, Đắk Nông tăng 2.300 đồng/kg trong tuần qua, lên mức 95.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực.

Các địa phương còn lại đồng loạt tăng 2.400 đồng/kg, với Đắk Lắk và Gia Lai phổ biến ở mức 95.200 đồng/kg, còn Lâm Đồng đạt 94.700 đồng/kg.

Thị trường cà phê ghi nhận những diễn biến phức tạp với sự phân hóa rõ rệt giữa giá nội địa và giá quốc tế. Những biến động này không chỉ phản ánh tình trạng cung - cầu hiện tại, mà còn cho thấy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư, trước các tín hiệu kỹ thuật và dự báo về hiện tượng thời tiết cực đoan.

Yếu tố cốt lõi hỗ trợ cho đà tăng giá toàn cầu chính là sự gián đoạn nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil và Việt Nam. Tại Brazil, quốc gia sản xuất arabica lớn nhất, tiến độ thu hoạch đang gặp trở ngại nghiêm trọng do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo dữ liệu từ Cooxupé - hợp tác xã cà phê hàng đầu của Brazil, tính đến đầu tháng 7, tiến độ thu hoạch của nông dân chậm hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có những ý kiến cho rằng thị trường có thể đã phản ứng thái quá vì điều kiện thu hoạch tại Brazil thực tế đã có phần cải thiện trong hai tuần qua, nhưng những thiệt hại tiềm tàng từ trận lũ lụt hồi tháng 6 vẫn là một mối lo ngại hiện hữu.

Tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, tình trạng khan hiếm nguồn cung thực tế đang trở nên trầm trọng và dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi vụ thu hoạch mới bắt đầu vào tháng 10. Những lo ngại về thời tiết không thuận lợi tại vùng trọng điểm Tây Nguyên cũng đang là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho tâm lý tăng giá trên sàn London.

Dựa trên các dữ liệu về nguồn cung và diễn biến thời tiết, thị trường cà phê trong giai đoạn từ nay đến tháng 9 được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao và có thể xuất hiện những đợt tăng nhẹ cục bộ. Đối với thị trường nội địa Việt Nam, mặc dù có những đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn, nhưng mức giá được kỳ vọng sẽ dao động chủ yếu trong khoảng từ 93.000 đến 98.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế vẫn ở mức thấp.