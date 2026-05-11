Thực hư việc ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ
11/05/2026 21:58 GMT +7
Trứng có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng ăn 1-2 quả mỗi ngày không thể phòng ngừa đột quỵ. Tìm hiểu cách duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh hiệu quả hơn.
Ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày phòng đột quỵ?
Theo trả lời của bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông trên VnExpress: Trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao và thường được các chuyên gia dinh dưỡng đề xuất trong bữa ăn. Tuy nhiên, hiện tại chưa có cơ sở khoa học, bài báo hay phác đồ nào khẳng định ăn trứng phòng đột quỵ.
Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần duy trì sức khỏe và lối sống lành mạnh. Không thức khuya, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, giữ cân nặng phù hợp, tránh béo phì, vận động và tập thể dục thường xuyên. Hạn chế đồ ăn nhanh, đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ và ưu tiên các thực phẩm lành mạnh. Ngoài ra, cần có chế độ thăm khám định kỳ để phát hiện các yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, từ đó có thể xử lý sớm.
Ví dụ, việc tầm soát các phình mạch não hoặc các dị dạng mạch máu có thể giúp phát hiện nguy cơ và can thiệp kịp thời. Đó mới là phương pháp phòng ngừa đột quỵ, chứ không phải dựa vào một loại thực phẩm ăn hằng ngày, một bài thuốc dân gian hay một bài thuốc truyền miệng nào đó rồi coi đó là yếu tố có thể phòng đột quỵ.
Phòng ngừa đột quỵ là sự tổng hợp của tất cả những yếu tố đã nói ở trên, từ ăn uống, tập luyện đến thăm khám sức khỏe định kỳ. Do đó, bạn không nên lạm dụng trứng, vì ăn quá nhiều trứng cũng có thể làm tăng cholesterol. Với người bình thường, một quả trứng mỗi ngày là phù hợp; còn với những người có tập luyện thể thao, có thể ăn khoảng hai quả mỗi ngày.
Món ngon với trứng gà trong bữa ăn gia đình
GĐXH - Để giảm áp lực thuốc men lên cơ thể, vị bác sĩ quyết định bổ sung thêm một loại thực phẩm đơn giản vào chế độ ăn hàng ngày.
Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.
5 loại cây phong thủy được giới nhà giàu trồng ở ban công để tránh thất thoát tiền của
Ban công không chỉ là nơi đón gió, ánh sáng mà còn được xem là vị trí hút tài lộc của ngôi nhà. Nhiều gia đình có điều kiện thường chọn trồng các loại cây phong
Cây thuốc Việt ngọt như đường, siêu lành mạnh lại bổ dưỡng ngang nhân sâm tổ yến
Không chỉ mang đến vị ngọt tự nhiên, cỏ ngọt còn được xem là vị thuốc bổ tự nhiên cho những ai muốn lối sống lành mạnh.
Vị thuốc quý dân gian giá rẻ bèo ở chợ Việt là một "siêu thực phẩm", giúp ngừa đủ thứ bệnh
Khoai mỡ không chỉ thu hút bởi sắc tím bắt mắt trong các món canh mà còn là một "siêu thực phẩm" chứa đựng kho tàng dinh dưỡng. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao và các vitamin thiết yếu, khoai mỡ mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cả vóc dáng lẫn sức khỏe bên trong.
Con đặc sản ở Yên Bái được anh nông dân nuôi kiểu "kham khổ, có gì ăn nấy" mà ai cũng tranh nhau mua
Ở một vùng quê yên bình của Yên Bái, người nông dân đang nuôi một loại đặc sản theo cách chẳng giống ai: "cho ăn kham khổ, có gì ăn nấy". Nghe có vẻ lạ lùng nhưng chính cách nuôi độc đáo này đã tạo nên hương vị đặc biệt, khiến ai cũng muốn mua.