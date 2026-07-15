Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Tham gia đoàn công tác cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Văn Nghị.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và xã Vị Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Tượng đài Tổ quốc ghi công. Ảnh: Văn Nghị.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của các liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Tinh thần quả cảm với ý chí "Một tấc không đi, một ly không rời", cùng lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử" đã trở thành biểu tượng bất diệt về lòng yêu nước và sự hy sinh vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thỉnh chuông tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trong khuôn viên Nghĩa trang. Ảnh: Hồng Hạnh.

Tại lễ dâng hương, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đọc lời tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và tính mạng để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Văn Nghị.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.