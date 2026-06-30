Thu hút loạt dự án nghìn tỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cam kết 5 nội dung đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp

Lai Châu thu hút loạt dự án nghìn tỷ về năng lượng, du lịch nông nghiệp

Sáng 30/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC) Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội".

Đây là lần đầu tiên hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh được tổ chức tại Hà Nội nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút các nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, công nghiệp chế biến, khai khoáng và du lịch sinh thái.

Các đại biểu dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026. Ảnh: Kiều Tâm.

Với vị trí là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc của Tổ quốc, Lai Châu sở hữu nhiều lợi thế nổi bật về năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái-văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp và dược liệu quý dưới tán rừng.

Trên nền tảng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lai Châu đặt mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư xanh của vùng Tây Bắc, phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống người dân.

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng; trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến trên 172.000 tỷ đồng trên các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến khoáng sản, hạ tầng và văn hóa, du lịch.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án tại Hội nghị. Ảnh: Kiều Tâm.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các tổ chức, doanh nghiệp với tổng mức vốn đầu tư dự kiến trên 172.000 tỷ đồng. Ảnh: Kiều Tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Lai Châu đạt được trong thời gian qua, nhất là sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, khi địa phương đã định vị rõ hơn hướng phát triển, nhận diện sâu sắc hơn các tiềm năng, lợi thế, đồng thời điều chỉnh quy hoạch để tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Việc trao các quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong môi trường đầu tư của Lai Châu, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm đồng hành của chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy các ngành kinh tế có lợi thế, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc trao các quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong môi trường đầu tư của Lai Châu. Ảnh: Kiều Tâm.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lai Châu tháo gỡ khó khăn về hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh và cả vùng Tây Bắc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, thay mặt lãnh đạo tỉnh cam kết 5 nội dung với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, sẽ xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Theo đó, Lai Châu sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; đồng thời thực hiện đầy đủ, công khai và minh bạch các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đúng tiến độ cam kết.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cam kết địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh: Kiều Tâm.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, bao gồm hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cùng các công trình trọng điểm khác, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai dự án; đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường đầu tư ổn định, an toàn và thân thiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Lai Châu.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu khai mạc Hội nghị. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển, tỉnh Lai Châu xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh: Kiều Tâm.

Tại Hội nghị, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch HĐQT Vingroup phát biểu tham luận với chủ đề phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng xanh. Ông Hiệp cho biết, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - công ty con của Vingroup sẽ nghiên cứu, đầu tư các dự án điện tái tạo tại Lai Châu với tổng công suất dự kiến 1.000MW. Ảnh: Kiều Tâm.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, có bài tham luận tại Hội nghị với chủ đề phát triển chuỗi giá trị dược liệu công nghệ sinh học vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực tại Lai Châu. Trong bài tham luận, ông Hải cam kết Tập đoàn TH sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và người dân Lai Châu trên hành trình xây dựng chuỗi giá trị dược liệu bền vững. Ảnh: Kiều Tâm.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án điện mặt trời Huổi Quang 1, Huổi Quang 2. Ảnh: Kiều Tâm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Kiều Tâm.

Bên lề Hội nghị, gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh Lai Châu thu hút nhiều đoàn đại biểu Trung ương tham quan. Ảnh: Kiều Tâm.

Năm nay, các gian trưng bày có sự góp mặt của gần 100 sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh: sâm Lai Châu, các dòng chè Shan tuyết, chè cổ thụ, Ô Long, Đông Phương Mỹ Nhân; mắc ca, miến dong Bình Lư, mật ong và các sản phẩm dược liệu, chăn nuôi chế biến. Ảnh: Tâm.