Thu hoạch hồ tiêu tại Việt Nam và Ấn Độ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và thiếu lao động

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (9/5)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 141.000–144.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 144.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 141.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 141.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 142.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (9/5)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.955 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.164 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.100 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.200 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.000 USD/tấn.

Thu hoạch hồ tiêu tại Việt Nam và Ấn Độ đang diễn ra nhưng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và thiếu lao động, khiến năng suất giảm nhẹ. Indonesia bắt đầu hoạt động giao dịch trở lại sau lễ Eid, với triển vọng vụ mới tích cực nếu mùa khô ổn định. Trong khi đó, Brazil đã kết thúc thu hoạch, sản lượng tăng ở một số khu vực và kỳ vọng vụ thứ hai khả quan.

Theo thống kê của Comexstat, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong quý I/2026 đạt 25.606 tấn, tương ứng kim ngạch thu về 160 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và 10% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Các nhà xuất khẩu tại Brazil cho biết kể từ khi xung đột nổ ra tại Trung Đông, họ đã nỗ lực tìm kiếm thị trường mới ngoài khu vực bị ảnh hưởng, như châu Âu, châu Phi và châu Á.

Trong hai tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu 13.344 tấn hồ tiêu, giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn cung từ các quốc gia ngoài Việt Nam sụt giảm mạnh. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp chủ lực khi cả sản lượng và thị phần đều tăng đáng kể.

Trong quý I, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam ở mức 6.300–6.400 USD/tấn (loại 500 g/l và 550 g/l), giảm 200–300 USD/tấn so với cuối năm ngoái. Ngược lại, Indonesia tăng 267 USD/tấn, lên 7.005 USD/tấn; Malaysia tăng 300 USD/tấn, đạt 9.300 USD/tấn; trong khi Brazil dao động quanh 6.100 USD/tấn.

Theo số liệu sơ bộ của VPSA, Việt Nam đã nhập khẩu 10.313 tấn hồ tiêu trong tháng 3, tăng 66,2% so với tháng trước và tăng gấp đôi (108,8%) so với cùng kỳ tháng 3/2025. Diễn biến này cho thấy xu hướng gia tăng nhập khẩu rõ rệt nhằm phục vụ chế biến và tái xuất trong bối cảnh nguồn cung nội địa còn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, lũy kế đến hết quý I, xuất khẩu hồ tiêu đạt 66.350 tấn, với tổng giá trị kim ngạch thu về 430 triệu USD, tăng mạnh 39,2% về lượng và kim ngạch tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy đà phục hồi rõ nét của hoạt động xuất khẩu ngay từ đầu năm.

Trái ngược với đà tăng trưởng thương mại, giá hồ tiêu nội địa Việt Nam giảm khoảng 7% trong quý I, xuống còn 140.000–141.000 đồng/kg. Sang tháng 4, giá tiếp tục đi ngang quanh mức này và thấp hơn khoảng 15.000 đồng/kg (tương đương 10%) so với cùng kỳ năm trước.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định giá hạt tiêu nội địa sẽ sớm phục hồi khi nguồn cung dần thu hẹp sau khi bán ra mạnh trong vụ, cùng với đó, nhu cầu nhập khẩu quốc tế dự báo sẽ cải thiện, đặc biệt từ Mỹ và các thị trường lớn khác.