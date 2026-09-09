Thông qua 9 nghị quyết quan trọng, tạo "đòn bẩy" phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu

HĐND tỉnh Lai Châu thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đã có 7 lượt đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào 4 dự thảo nghị quyết. Với sự nhất trí cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết then chốt, tạo hành lang pháp lý và động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Tùng Phương)

Cụ thể, 9 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đó là: Quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh; Quy định tổng mức chi, danh mục nhiệm vụ và định mức khoán chi trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026–2030) và Kế hoạch năm 2026; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2030; Xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6. (Ảnh: Tùng Phương)

Quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 21/2024/NQ-HĐND về tiêu chí, mức hỗ trợ lực lượng tham gia Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Điều chỉnh, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026–2030.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa được thông qua đều xuất phát từ thực tiễn, nhằm cụ thể hóa kịp thời quy định của Trung ương, tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu bế mạc Kỳ họp. (Ảnh: Tùng Phương)

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc; phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị.

UBND tỉnh cần tập trung rà soát, chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt hành động ngay trong những tháng còn lại của năm 2026 để tạo tiền đề cho cả giai đoạn 2026–2030; triển khai kịp thời, đúng quy định các nghị quyết liên quan đến chế độ của người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và mức chi hoạt động của Đảng ủy cấp xã.

Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát thực địa; bám sát cử tri để phản ánh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.