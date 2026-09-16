Thiệt hại do thiên tai tại Lào Cai: Ước tính sơ bộ hơn 6,2 tỷ đồng sau đợt mưa lớn diện rộng

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, rạng sáng ngày 16/9, khu vực phía Tây của tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy đo được tại hàng loạt trạm vượt ngưỡng 100 mm, điển hình như Suối Bu đạt 129,4 mm, Đồng Khê 117,8 mm, Tà Si Láng 110,2 mm, Ba Khe 106,4 mm và Suối Giàng 100,8 mm.

Do ảnh hưởng của mưa kéo dài, Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ cũng bị sạt lở.

Tính đến 14 giờ ngày 16/9, thiên tai chưa ghi nhận thương vong về người song ghi nhận một số mức độ thiệt hại do thiên tai đối với hệ thống cơ sở hạ tầng và tài sản. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ 259,1 triệu đồng, trong đó lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thiệt hại 5 tỷ 771,5 triệu đồng, sản xuất nông nghiệp thiệt hại khoảng 461,2 triệu đồng và an sinh xã hội thiệt hại khoảng 26,4 triệu đồng.

Mưa lũ và sạt trượt cũng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 05 ngôi nhà tại các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc và Văn Chấn. Ngay sau khi nắm tình hình chính quyền địa phương các xã đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản và đưa các hộ trong vùng nguy hiểm đi sơ tán.

Sạt lở trên tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên thuộc tỉnh lộ 174. Ảnh: Truyền thông Hạnh Phúc.

Trên các trục giao thông, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương đã tràn lấp mặt đường gây ách tắc tại Tỉnh lộ 174, tuyến Trạm Tấu – Bắc Yên và các đoạn nối với Quốc lộ 32.

Riêng xã Nghĩa Tâm ghi nhận cầu tràn thôn Liên Thành bị ngập sâu làm cô lập cục bộ, học sinh phải tạm nghỉ học; phường Cầu Thia bị sạt đứt 30 m đường đi Háng Gáng, sạt lở 50 m bờ kè Phai Lò, trong khi Nhà văn hóa thôn Chống Tầu (xã Phình Hồ) cũng bị đất đá sạt sát vách tường.

Lãnh đạo xã Hạnh Phúc kiểm tra các điểm sạt lở. Ảnh: Truyền thông Hạnh Phúc.

Để chủ động giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cùng chính quyền các xã, phường đã kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng xung kích trực 24/24 giờ để cắm biển cảnh báo, chốt chặn không cho người dân qua lại các điểm ngập tràn, sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, ngành giao thông và xây dựng cũng đã khẩn trương điều động phương tiện, máy móc đến hiện trường để hót dọn đất đá, nhanh chóng thông tuyến và bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.