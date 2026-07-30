Thị trường nhập khẩu hồ tiêu vẫn khá thận trọng trước các rủi ro kinh tế và địa chính trị toàn cầu

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (30/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức142.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 141.000 - 142.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 139.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 139.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (30/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Nhận định về thị trường hồ tiêu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, giá tiêu trong nước nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao và có dư địa tăng thêm trong nửa cuối năm 2026.

Trong khi đó, VPSA dự báo trong ngắn hạn thị trường hồ tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục biến động mạnh do chịu tác động đan xen giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu nhập khẩu phục hồi chậm.

Hoạt động giao dịch của các nhà nhập khẩu vẫn khá thận trọng trước các rủi ro kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài và chi phí logistics chưa được cải thiện, giá hồ tiêu thế giới có thể khó tăng mạnh như kỳ vọng của nhiều người sản xuất dù nguồn cung không còn dồi dào như các năm trước.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ, Trung Quốc và các thị trường mới nổi phục hồi ổn định hơn trong bối cảnh sản lượng toàn cầu tăng chậm, thị trường hồ tiêu vẫn có triển vọng tích cực hơn so với giai đoạn dư cung trước đây.

Trong 6 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam với 35.362 tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ, chiếm 24,3% thị phần.

Đứng thứ hai là Trung Quốc đạt 15.244 tấn, tăng mạnh 64% và chiếm 10,5%. Tiếp đến là UAE đạt 9.703 tấn, tăng 10,9%, tiếp tục là trung tâm trung chuyển quan trọng của hồ tiêu Việt Nam; Ấn Độ đạt 6.433 tấn, giảm 27,2%, trong khi Thái Lan tăng gần gấp đôi (96%), đạt 6.094 tấn.

Theo VPSA, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới khi lượng nhập khẩu của các thị trường này trong những năm gần đây ở mức thấp hơn nhu cầu thực tế.