Thị trường lúa gạo chờ tín hiệu từ vụ Thu Đông và đơn hàng xuất khẩu, giá còn phân hóa

Giá lúa gạo hôm nay 25/9

Giá lúa gạo hôm nay 25/9 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phân hóa. Một số loại gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu tăng nhẹ, trong khi giá lúa tươi cơ bản ổn định khi thị trường bước vào giai đoạn chuyển tiếp giữa vụ Hè Thu và Thu Đông.

Trong ngày 25/9, Trung tâm Thông tin Công Nghiệp và Thương mại (VITIC) cập nhật, giá gạo nguyên liệu tại một số khu vực ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với những phiên trước. Gạo nguyên liệu CL 555 tăng khoảng 100 đồng/kg, lên 8.700-8.800 đồng/kg; IR 504 tăng khoảng 50 đồng/kg, đạt 8.650-8.750 đồng/kg.

Các chủng loại khác nhìn chung không thay đổi. Gạo nguyên liệu OM 5451 được thu mua ở mức 9.300-9.400 đồng/kg, Đài Thơm 8 ở mức 9.200-9.400 đồng/kg và OM 18 khoảng 8.700-8.850 đồng/kg. OM 380 và Sóc thơm cùng dao động 7.500-7.600 đồng/kg.

Mức tăng ở CL 555 và IR 504 cho thấy hoạt động thu mua nguyên liệu tại một số nhà máy có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, giá mới chỉ tăng ở một số chủng loại, trong khi phần lớn mặt hàng vẫn giữ nguyên mặt bằng. Vì vậy, thị trường chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một đợt tăng giá trên diện rộng.

Trái với diễn biến nhích lên của một số loại gạo nguyên liệu, giá lúa tươi trong ngày 25/9 tiếp tục đi ngang.

Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 6.100-6.200 đồng/kg; OM 18 và OM 5451 cùng ở mức 6.000-6.100 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.900-6.000 đồng/kg, trong khi OM 34 ở mức 5.700-5.900 đồng/kg.

Các loại gạo phổ biến khác gồm Jasmine ở mức 17.000-18.000 đồng/kg, Đài Thơm 15.000-16.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 15.500-16.500 đồng/kg và gạo thường 14.000-15.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ngày 25/9 nhìn chung không thay đổi so với phiên trước. Gạo thơm 5% tấm Việt Nam được giao dịch ở mức 440-445 USD/tấn; Jasmine đạt 526-530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm ở mức 368-372 USD/tấn.

So với các nước xuất khẩu lớn, gạo Việt Nam vẫn có mức giá cao ở một số phân khúc, nhất là nhóm gạo thơm. Tuy nhiên, mặt bằng giá xuất khẩu ổn định chưa tạo thêm động lực đủ mạnh để kéo giá nguyên liệu trong nước tăng đồng loạt. Các doanh nghiệp vẫn phải cân đối giữa giá thu mua, nhu cầu đơn hàng và khả năng cạnh tranh với nguồn cung từ Thái Lan và Ấn Độ.

Thị trường chờ tín hiệu từ vụ Thu Đông và đơn hàng xuất khẩu. Thị trường lúa gạo đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, khi nguồn cung Hè Thu thu hẹp trong lúc lúa Thu Đông bắt đầu được đưa ra thị trường. Diễn biến này có thể khiến giá giữa các chủng loại tiếp tục phân hóa trong thời gian tới.

Việc CL 555 và IR 504 tăng trở lại cho thấy nhu cầu đối với một số loại gạo nguyên liệu đã có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, giá lúa tươi vẫn chưa tăng theo do nguồn cung Thu Đông đang dần được bổ sung, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương còn khá thận trọng.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá lúa gạo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ thu hoạch vụ Thu Đông, khả năng hấp thụ nguyên liệu của các nhà máy và tình hình đơn hàng xuất khẩu. Nếu nhu cầu thu mua tăng trong khi nguồn cung mới ra thị trường chưa quá lớn, giá gạo nguyên liệu có thể tiếp tục được hỗ trợ. Ngược lại, trường hợp lúa Thu Đông thu hoạch tập trung và giao dịch xuất khẩu chưa cải thiện, mặt bằng giá lúa tươi và gạo nguyên liệu nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 6 triệu tấn gạo, trị giá 2,9 tỷ USD, giảm 6,3% về lượng và 11,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ gạo chủ lực của Việt Nam. Philippines đứng đầu với thị phần 43,2%, tiếp đến là Trung Quốc và Ghana, lần lượt chiếm 18,4% và 11%.

Theo số liệu mới nhất của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tổng lượng gạo nhập khẩu tính đến cuối tháng 8 đạt 3,67 triệu tấn, tăng so với mức 2,95 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, con số này đã vượt hơn 8% so với tổng lượng gạo nhập khẩu ở mức 3,39 triệu tấn của cả năm ngoái, theo BPI.

Tính đến ngày 3/9, Việt Nam vẫn là nguồn cung gạo lớn nhất cho Philippines, chiếm 72% tổng lượng nhập khẩu, tương đương 2,65 triệu tấn.

Ngoài ra, nước này còn nhập khẩu gạo từ Thái Lan (435.002 tấn), Myanmar (325.666 tấn), Pakistan (152.128 tấn) và Campuchia (96.715 tấn).

Tại Philippines, nhu cầu nhập khẩu gạo được dự báo tăng vào cuối năm 2026 do lo ngại tác động của El Nino.

Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu 5 triệu tấn gạo trong năm 2026, mức cao kỷ lục, nhằm bù đắp mức giảm khoảng 900.000 tấn sản lượng trong nước do El Nino gây ra và xây dựng lượng dự trữ đệm cho đầu năm 2027.

Được biết, đến nay, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt, Iraq ghi nhận mức tăng giá trị xuất khẩu mạnh nhất, gấp 110 lần so với cùng kỳ; Trung Quốc tăng 92,2%. Ở chiều ngược lại, Bờ Biển Ngà giảm hơn 55%, mức giảm mạnh nhất trong nhóm.

Những diễn biến trên cho thấy cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có sự thay đổi, với mức tăng đáng kể tại một số thị trường, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường truyền thống chịu sức ép.