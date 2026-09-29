Thị trường hồ tiêu toàn cầu tiếp tục ổn định nhờ nguồn cung cân bằng và nhu cầu duy trì tốt

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 136.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 136.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 - 136.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.075 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa đầu tháng 9/2026 có xu hướng tăng. Ngày 10/9/2026, giá hạt tiêu tại tất cả các vùng trồng trọng điểm đều tăng so với ngày 10/8/2026, tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. mức giá hiện dao động trong khoảng 137.000-141.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá hạt tiêu cao nhất cả nước, tăng 2.000 đồng/kg so với một tháng trước, lên mức 141.000 đồng/kg vào ngày 10/9/2026. Giá hạt tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hạt tiêu tăng 1.500 đồng/kg so với ngày 10/8/2026, lên mức 137.500 đồng/kg vào ngày 10/9/2026. Tại Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai, giá hạt tiêu đều tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 10/8/2026, cùng đạt mức 137.000 đồng/kg vào ngày 10/9/2026.

Diễn biến giá hạt tiêu nội địa trong tháng 9/2026 cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng phục hồi, được hỗ trợ bởi nguồn cung trong nước không còn gây áp lực lớn sau thu hoạch và nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu duy trì tích cực. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện trong những tháng tới, trong khi nguồn cung trong nước không tăng đột biến, giá hạt tiêu nhiều khả năng sẽ có xu hướng tăng.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 22,7 nghìn tấn, trị giá 147,63 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với tháng 7/2026, nhưng tăng 6,0% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 191,53 nghìn tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 ở mức 6.492 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 7/2026 và giảm 0,7% so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.510 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc giá xuất khẩu tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm trước cho thấy nguồn cung hạt tiêu trên thị trường thế giới đang dồi dào hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn hồi phục chưa vững chắc, khiến mặt bằng giá khó duy trì ở mức cao như năm 2025. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.