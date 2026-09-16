Thị trường hồ tiêu toàn cầu duy trì xu hướng tích cực nửa đầu tháng 9

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (16/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 – 141.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 - 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (16/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.939 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.070 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.130 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.450 USD/tấn.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 đạt 22,7 nghìn tấn, trị giá 147,63 triệu USD, giảm 0,5% về lượng và giảm 1,2% về trị giá so với tháng 7/2026, nhưng tăng 6,0% về lượng và tăng 5,3% về trị giá so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 191,53 nghìn tấn, trị giá 1,25 tỷ USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến giá: Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 8/2026 ở mức 6.492 USD/tấn, giảm 0,8% so với tháng 7/2026 và giảm 0,7% so với tháng 8/2025. Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu ở mức 6.510 USD/tấn, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc giá xuất khẩu tiếp tục thấp hơn cùng kỳ năm trước cho thấy nguồn cung hạt tiêu trên thị trường thế giới đang dồi dào hơn, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn hồi phục chưa vững chắc, khiến mặt bằng giá khó duy trì ở mức cao như năm 2025. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi sản lượng xuất khẩu tăng mạnh.

So với tháng 8/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang một số thị trường đạt mức tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2026 như: Hoa Kỳ, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Phi-lip-pin. Đặc biệt, xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ tăng gần gấp đôi cả về lượng (tăng 96,3%) và trị giá (tăng 109,1%), trong khi xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh 69,8% về lượng. Ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường khác như: Đức, Hà Lan, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Anh và Thái Lan giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 46,13 nghìn tấn, chiếm 24,09% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 22,39% của cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng 24,1% về lượng và tăng 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sản lượng xuất khẩu gia tăng và nhu cầu từ nhiều thị trường lớn được cải thiện. Tuy nhiên, giá bình quân xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực điều chỉnh giá trên thị trường, trong bối cảnh nguồn cung từ một số nước sản xuất lớn được cải thiện và nhu cầu tại một số thị trường chưa phục hồi đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.