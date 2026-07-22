Thị trường hồ tiêu chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu ngày càng dồi dào

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (22/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 137.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 137.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 và 137.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (22/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.773 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.336 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

So với tháng 6/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2026 sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như: Hoa Kỳ, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Đặc biệt, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 4 lần cả về lượng và trị giá, phản ánh nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh tại thị trường này. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Ai Cập, Philippines và Pakistan giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với 36,04 nghìn tấn, chiếm 24,7% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 23,5% của cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ tăng 24,5% về lượng và tăng 18,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.

Bên cạnh Hoa Kỳ, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm như Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 117,6% về lượng), Thái Lan (tăng 90,9%), Hà Lan (tăng 50%), Ai Cập (tăng 46,4%), Pakistan (tăng 23,8%) và Philippines (tăng 21,5%). Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước mở rộng thị phần tại nhiều khu vực ngoài các thị trường truyền thống, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang một số thị trường lớn vẫn suy giảm đáng kể. Trong đó, xuất khẩu tới Đức giảm 18,8% về lượng, Ấn Độ giảm 30,8% và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ lượng xuất khẩu tăng và nhu cầu từ nhiều thị trường lớn được cải thiện. Tuy nhiên, giá bình quân xuất khẩu vẫn ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh áp lực từ nguồn cung toàn cầu ngày càng dồi dào. Trong bối cảnh này, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành hạt tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới.