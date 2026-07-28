Thị trường hồ tiêu bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ?

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (28/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 138.000 - 141.500 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 141.500 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 140.000 - 141.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 138.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 138.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 và 138.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (28/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.300 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.404 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 5.970 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.050 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.250 USD/tấn.

Với các thương lái và doanh nghiệp, sự thu hẹp khoảng cách giá giữa các vùng miền đang thúc đẩy hoạt động thu mua tập trung vào chất lượng và tối ưu hóa chi phí vận chuyển để đảm bảo đơn hàng.

Thị trường hạt tiêu Việt Nam đang ghi nhận những diễn biến đầy biến động. Trong khi lượng xuất khẩu có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ, mặt bằng giá xuất khẩu bình quân lại liên tục thiết lập các cột mốc mới.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam, tính chung 6 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu tổng cộng 145.686 tấn hạt tiêu, thu về giá trị kim ngạch 940,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, con số này đánh dấu mức tăng trưởng 17,4% về lượng và 10,6% về giá trị. Tuy nhiên, trong riêng tháng 6/2026, thị trường bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại sau giai đoạn bùng nổ của tháng 5. Cụ thể, lượng xuất khẩu trong tháng 6 đạt 23.103 tấn với kim ngạch 151,3 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 8,9% về giá trị so với tháng liền kề trước đó, do nhu cầu từ các thị trường khu vực châu Á, châu Phi và châu Mỹ suy yếu. Dẫu vậy, các thị trường truyền thống và chủ lực như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU) và UAE vẫn duy trì được sức mua ổn định, đóng vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, trong tháng 5/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 25,11 nghìn tấn hạt tiêu, mang về kim ngạch 166,9 triệu USD. So với tháng 4/2026, con số này ghi nhận mức sụt giảm đáng kể 18,9% về lượng và 13,9% về trị giá. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý nhất lại nằm ở giá bình quân xuất khẩu. Trong tháng 5/2026, con số này đã chạm ngưỡng 6.647 USD/tấn, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại các "thủ phủ" hạt tiêu như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, chu kỳ sinh trưởng của cây đang bước vào giai đoạn then chốt: nuôi trái và tích lũy chất chắc từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Đây là thời điểm cây hạt tiêu thực hiện quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất để tạo nên độ cay và hương vị đặc trưng. Dù vậy, mùa mưa kéo dài đang tạo ra một nghịch lý sinh học đầy rủi ro.

Các chuyên gia nông nghiệp cảnh báo, dù cây cần lượng nước và dinh dưỡng lớn để nuôi trái, nhưng nền nhiệt ẩm thất thường rất dễ gây tổn thương bộ rễ, dẫn đến tình trạng rụng trái non. Việc kiểm soát thoát nước và bón phân cân đối trong giai đoạn này không chỉ quyết định năng suất mà còn là "chìa khóa" để ổn định nguồn cung trong ngắn hạn.

Nhìn chung, thị trường hạt tiêu vẫn đang cần thêm những tín hiệu mạnh mẽ hơn từ lực mua và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.