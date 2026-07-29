Thị trường gạo ghi nhận tín hiệu tích cực, giá một số mặt hàng gạo của Việt Nam tăng trở lại

Giá lúa gạo hôm nay 29/7

Theo Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại - Bộ Công Thương (VITIC), tại thị trường nội địa, giá lúa tươi tiếp tục giữ vững mặt bằng. Lúa Đài Thơm 8 và OM 18 vẫn nằm trong nhóm có giá cao, dao động quanh 6.800 – 7.000 đồng/kg. Lúa IR 50404 duy trì mức khoảng 6.200 đồng/kg, trong khi OM 5451 và OM 34 lần lượt phổ biến ở 6.200 – 6.400 đồng/kg và 6.100 – 6.300 đồng/kg.

Giao dịch tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau vẫn diễn ra chậm. Thương lái có xu hướng thận trọng, chờ giá điều chỉnh, trong khi nông dân chưa muốn hạ giá đối với lúa chất lượng tốt, khiến thị trường tiếp tục trong trạng thái giằng co.

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, giá không có biến động lớn nhưng duy trì sự phân hóa theo chất lượng. Gạo CL 555 tiếp tục dẫn đầu với mức 9.800 – 9.900 đồng/kg. Gạo IR 504 dao động 9.650 – 9.750 đồng/kg, OM 5451 ở mức 9.300 – 9.400 đồng/kg. Các loại gạo chất lượng cao như Đài Thơm 8 và OM 18 lần lượt giữ mức 9.200 – 9.400 đồng/kg và 8.700 – 8.850 đồng/kg.

Nhóm phụ phẩm ghi nhận biến động nhẹ, trong đó tấm thơm tăng khoảng 150 đồng/kg, lên mức 8.500 – 8.700 đồng/kg. Giá cám ổn định trong khoảng 7.950 – 8.100 đồng/kg.

Thị trường bán lẻ tiếp tục đi ngang. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo Jasmine duy trì mức 17.000 – 18.000 đồng/kg sau nhịp tăng trước đó, trong khi các loại gạo phổ thông dao động từ 13.500 – 16.000 đồng/kg.

Ở phân khúc nếp, giá không có thay đổi đáng kể. Nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp khô 3 tháng dao động 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tăng so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 8 USD/tấn, lên mức 455 – 459 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 5 USD/tấn, đạt 359 – 363 USD/tấn. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 – 550 USD/tấn, tiếp tục duy trì lợi thế ở phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, giá gạo thế giới biến động trái chiều. Gạo 5% tấm của Thái Lan tăng tương đương Việt Nam, lên 455 – 459 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giảm nhẹ. Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm nhích tăng lên 363 – 367 USD/tấn, vẫn thấp hơn đáng kể so với Việt Nam.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày 29/7 tiếp tục xu hướng đi ngang với thanh khoản thấp. Giá trong nước ổn định, trong khi điểm sáng đến từ thị trường xuất khẩu khi giá gạo thơm tăng. Tuy nhiên, cạnh tranh từ các nguồn cung giá rẻ vẫn là yếu tố hạn chế dư địa tăng trong ngắn hạn.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Platts, thuộc S&P Global Energy, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines, ông Francisco Tiu Laurel Jr., cho biết nhu cầu nhập khẩu gạo thực tế của Philippines trong năm dương lịch 2026 vẫn chỉ ở mức khoảng 3,6–3,8 triệu tấn, trong khi lượng nhập khẩu có thể tăng lên khoảng 5–5,2 triệu tấn nếu nước này cần bổ sung thêm dự trữ chiến lược.

Lượng gạo nhập khẩu của Philippines trong 6 tháng đầu năm đã tăng mạnh lên mức kỷ lục hơn 2,7 triệu tấn, do tác động từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu khiến chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao và những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño sắp xảy ra đối với sản lượng lúa trong nước.

Philippines hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, vì vậy các quyết định mua hàng của nước này có ảnh hưởng đáng kể đến giá gạo châu Á.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý II/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,74 triệu tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 14% về lượng và 5,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo, với kim ngạch 2,4 tỷ USD, tăng 6,5% về lượng nhưng giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong tháng 6 tiếp tục tăng 4,3% so với tháng trước, lên 497 USD/tấn – mức cao nhất ghi nhận được trong 7 tháng qua, kể từ tháng 12/2025. Trong quý II, giá gạo xuất khẩu bình quân đạt khoảng 477 USD/tấn, tăng 1,4% so với quý I nhưng vẫn giảm 7,2% so với quý II/2025.

Hiện nông dân ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch lúa Hè Thu, mặc dù giá lúa có tăng so với vụ Đông Xuân nhưng bà con vẫn gặp khó khăn vì chi phí tăng, còn năng suất giảm.

Với sự xuất hiện của El Nino, nhu cầu nhập khẩu và giá gạo dự báo sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Theo USDA, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 dự báo đạt 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó và tương đương năm 2025.