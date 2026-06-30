Thị trường dừa Đài Loan mở rộng, Việt Nam bứt tốc bán hàng trăm kg, đâu là bí quyết?

Tuy nhiên, do không có sản xuất nội địa đáng kể, nguồn cung dừa của Đài Loan gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu, chủ yếu từ các nước Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Sau khi gia nhập WTO, dừa hiện là một trong những mặt hàng nông sản nhập khẩu của Đài Loan được quản lý theo cơ chế hạn ngạch thuế quan (TRQ) và có thể chịu biện pháp phòng vệ đặc biệt (SSG). Theo đó, mỗi năm Đài Loan cho phép nhập khẩu một lượng hạn ngạch nhất định (hiện khoảng 10.000 tấn), trong đó các nhà nhập khẩu phải tham gia đấu giá để phân bổ quyền nhập khẩu. Dừa nhập khẩu trong hạn ngạch chịu thuế suất ưu đãi khoảng 15% hoặc 0,9 Đài tệ/kg (tùy mức cao hơn), trong khi phần vượt hạn ngạch bị áp thuế rất cao, lên tới 120%. Ngoài ra, biện pháp SSG có thể được kích hoạt khi lượng nhập khẩu vượt ngưỡng cơ sở hoặc giá nhập khẩu giảm dưới mức chuẩn, qua đó áp thêm thuế bổ sung. Để quy đổi trong quản lý hạn ngạch, dừa bóc vỏ khi nhập khẩu được nhân hệ số 2,65 so với dừa còn vỏ.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý Ngoại thương Đài Loan (TITA), trong giai đoạn năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, Đài Loan chỉ nhập khẩu dừa mã HS090112 (dừa tươi/đã sơ chế, In the inner shell (endocarp)) từ hai nguồn cung chính là Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, tổng lượng nhập khẩu dừa của Đài Loan năm 2025 đạt 3.925 tấn, tăng 26,8% so với năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu đạt 2,40 triệu USD, tăng 17,6%, phản ánh nhu cầu tiêu thụ dừa tiếp tục mở rộng trong các ngành đồ uống, chế biến thực phẩm và bán lẻ.

Về cơ cấu nguồn cung, theo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 3.003 tấn, kim ngạch đạt 1,75 triệu USD, tăng 17,9% so với năm trước về lượng và tăng 9,02% về giá trị so với năm 2024, chiếm 76,5% thị phần theo sản lượng và 72,9% theo giá trị. Dù tốc độ tăng thấp hơn so với Thái Lan, Việt Nam vẫn giữ vai trò nguồn cung ổn định và chi phối thị trường.

Trong khi đó, Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 921.939 kg, tăng 68,0%, với kim ngạch 651.832 USD, tăng 48,8%. Thị phần của Thái Lan theo sản lượng tăng lên 23,5%, cho thấy xu hướng mở rộng nhanh trong cơ cấu cung ứng dừa vào Đài Loan.

Cũng theo thống kê của TITA, 5 tháng đầu năm 2026, tổng nhập khẩu dừa của Đài Loan mới chỉ đạt 295.603 kg, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2025 kim ngạch đạt 141.916 USD, tăng 5,2%.

Theo đánh giá, mức tăng trưởng đầu năm có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời điểm khi Đài Loan đến ngày 11/06/2026 mới mở thầu phân bổ hạn ngạch nhập khẩu (10.000 tấn), khiến nguồn cung trong giai đoạn đầu năm chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn này, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu với 242.078 kg, chiếm 81,9% thị phần, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 96.498 USD, tăng 16,2%, cho thấy nhu cầu đối với dừa Việt Nam tại thị trường Đài Loan tiếp tục gia tăng và duy trì xu hướng ổn định.

Ngược lại, Thái Lan ghi nhận sự sụt giảm trong 5 tháng đầu năm 2026, với sản lượng còn 53.525 kg, giảm 11,6%, và kim ngạch giảm 15,8%, khiến thị phần giảm còn 18,1%.

Về xu hướng nhập khẩu, trong những năm qua, Đài Loan có xu hướng gia tăng nhập khẩu dừa tươi (còn vỏ hoặc gọt sơ), phục vụ cho phân khúc đồ uống tươi, quán cà phê, trà sữa, nhà hàng. Dừa đã bóc vỏ, nạo sẵn hoặc đóng gói hút chân không cũng tăng nhu cầu, phục vụ ngành thực phẩm chế biến và nhà bán lẻ hiện đại.

Về thị hiếu tiêu dùng, phân khúc sản phẩm, Dừa tươi nguyên trái phổ biến trong hệ thống siêu thị, chuỗi trà sữa, nhà hàng ăn uống trong khi nước dừa đóng hộp tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng sản phẩm giải khát không đường, không chất bảo quản. Các sản phẩm từ dừa chế biến như cơm dừa nạo, dừa sấy khô, dầu dừa... được tiêu thụ trong kênh bán lẻ hiện đại và ngành công nghiệp thực phẩm.

Về hành vi người tiêu dùng, người tiêu dùng Đài Loan ưu tiên sản phẩm tươi, an toàn, xuất xứ rõ ràng, bao bì đẹp mắt. ​Thị trường nhạy cảm về giá nhưng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm có thương hiệu, có chứng nhận hữu cơ hoặc xuất xứ uy tín. Các sản phẩm phù hợp xu hướng "eat clean", thực dưỡng, hoặc dùng trong thực đơn vegan đang được đón nhận.

Trên thị trường bán lẻ, dừa tươi nhập khẩu hiện đã xuất hiện phổ biến tại các hệ thống như PX Mart, Mega PX Mart và nhiều cửa hàng trái cây truyền thống, với thông tin xuất xứ Việt Nam được ghi rõ.

Bên cạnh đó, nhập khẩu dừa vào Đài Loan cũng chịu nhiều rào cản kỹ thuật, đặc biệt là yêu cầu kiểm dịch thực vật nghiêm ngặt, tiêu chuẩn bao bì – nhãn mác, quy trình đấu giá hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu. Do yếu tố mùa vụ, Đài Loan thường tăng nhập khẩu trong các giai đoạn không có sản xuất nội địa (tháng 1–2 và 8–12), do đó doanh nghiệp xuất khẩu cần chủ động kế hoạch sản xuất và logistics phù hợp với thời điểm mở hạn ngạch.