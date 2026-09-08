Thị trường cà phê vẫn chịu áp lực về một vụ mùa bội thu

Giá cà phê hôm nay 8/9

Ngày 8/9, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London được giao dịch ở mức 3.405 USD/tấn, giảm 0,73% (25 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,61% (21 USD/tấn), xuống còn 3.394 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 tăng nhẹ không đáng kể 0,08% (0,25 US cent/pound), đạt 295,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 0,82% (2,35 US cent/pound), đạt 287,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 94.200 – 95.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Lâm Đồng ở mức 94.200 đồng/kg, mức thấp nhất trên thị trường.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Nông ở mức 95.000 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất trong khu vực.

Sức ép giảm giá lớn nhất hiện nay đến từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Vụ thu hoạch Arabica niên vụ 2026/27 tại nước này đã gần hoàn tất vào cuối tháng 8 nhờ điều kiện thời tiết khô ráo giúp đẩy nhanh tiến độ. Theo dự báo mới nhất từ công ty môi giới StoneX, sản lượng niên vụ này của Brazil có thể đạt mức kỷ lục 77,2 triệu bao, tăng 2,6% so với dự báo hồi tháng 3. Tốc độ xuất khẩu của Brazil cũng ghi nhận sự bứt phá, khi chính phủ nước này công bố lượng xuất khẩu tháng 8 đạt 3,44 triệu bao, tăng tới 45% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỷ USD, tăng hơn 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chủ lực của cà phê Việt. Bên cạnh đó, một số thị trường tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang mở ra cực tăng trưởng mới cho ngành.

Dự báo, giá cà phê có xu hướng tăng trong thời gian tới, nhờ sự hỗ trợ của nhiều yếu tố như biến đổi khí hậu với lượng mưa nhiều đang làm chậm thời gian thu hoạch tại Brazil; hiện tượng El Nino, nắng nóng, khô hạn sẽ diễn ra tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 có thể tác động đến sản lượng và nguồn cung cà phê; lượng tồn kho thấp...

Đáng chú ý, quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ chính thức áp dụng từ ngày 30/12/2026, trừ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Vicofa cho biết, đây là cơ hội để cà phê Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là cà phê nhân đáp ứng các tiêu chí của EUDR trong bối cảnh mức độ đáp ứng của một số nước sản xuất khác chưa cao.

Hiện khoảng hơn 30% diện tích cà phê của Việt Nam đã có các chứng chỉ sản xuất bền vững, tạo nền tảng quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.

Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới phụ thuộc đáng kể vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, đặc biệt là EUDR, cùng với đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Bước vào niên vụ 2026 - 2027, Vicofa đề xuất tập trung đẩy mạnh xuất khẩu cà phê nhân đáp ứng tiêu chí EUDR, tăng xuất khẩu cà phê chế biến sâu để bù một phần kim ngạch do giá cà phê nhân giảm. Cùng với đó, phát triển các dòng sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu của phân khúc cao cấp tại châu Âu. Đồng thời, củng cố liên kết giữa người sản xuất và nhà xuất khẩu để ổn định nguồn hàng.

Về thị trường, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tại các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Algeria; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Á và châu Âu để mở rộng đầu ra cho sản phẩm cà phê chế biến.