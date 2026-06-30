Thí sinh Vùi Xuân Thanh đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2026

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2026 tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự lễ bế mạc có các lãnh đạo: Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Trần Mạnh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao giải Nhất cho thí sinh Vùi Xuân Thanh (Đảng bộ xã Đồng Văn). Ảnh: Thanh Phúc.

Hội thi quy tụ 22 thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu được tuyển chọn từ các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đã mang đến nhiều phần trình bày có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, thể hiện sự đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp tuyên truyền.

Nhiều bài dự thi lựa chọn những chủ đề đang được xã hội quan tâm như chuyển đổi số, xây dựng văn hóa và con người, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế ở cơ sở...

Qua cách dẫn dắt sinh động, lập luận chặt chẽ và kỹ năng thuyết trình thuyết phục, các thí sinh đã góp phần làm rõ những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, tạo sức lan tỏa tích cực đối với người nghe.

Ông Trần Mạnh Lợi (ngoài cùng bên phải) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang trao giải Nhì cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Phúc.

Hội thi không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh mà còn là diễn đàn để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất cho thí sinh Vùi Xuân Thanh (Đảng bộ xã Đồng Văn); 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Khép lại Hội thi, những kinh nghiệm, cách làm hay và phương pháp tuyên truyền hiệu quả được chia sẻ tại sân chơi này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng trong đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, củng cố sự đồng thuận xã hội và tạo động lực để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tuyên Quang trong giai đoạn mới.