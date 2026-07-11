Thấy gì từ yêu cầu của nhà nhập khẩu Đài Loan (Trung Quốc) khi mua sầu riêng Việt Nam?

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan, trong hai năm gần đây, sầu riêng Việt Nam đã từng bước mở rộng thị phần tại Đài Loan và vượt Thái Lan để trở thành nguồn cung lớn nhất cho thị trường này. Trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam tăng nhanh, yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu phản ánh xu hướng ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn các đối tác đã có kinh nghiệm, am hiểu quy định của thị trường và có khả năng đáp ứng ổn định các yêu cầu về chất lượng cũng như kiểm dịch.

Đây là tín hiệu đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm khai thác thị trường Đài Loan. Việc ưu tiên các nhà cung cấp đã có kinh nghiệm xuất khẩu cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu mong muốn giảm thiểu rủi ro trong quá trình thông quan, kiểm tra chất lượng và phân phối hàng hóa, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Thực tế, thời gian gần đây đã có một số lô sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu sang Đài Loan bị cơ quan chức năng phát hiện không đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc kim loại nặng vượt mức cho phép. Trước tình hình này, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã tăng cường các biện pháp giám sát đối với mặt hàng sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu. Đối với các trường hợp vi phạm, phía Đài Loan cũng đã áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn, bao gồm tăng tần suất kiểm tra, yêu cầu khắc phục hoặc đưa doanh nghiệp vào danh sách hạn chế xuất khẩu sang Đài Loan.

Từ góc độ thị trường, yêu cầu của nhà nhập khẩu cho thấy bên cạnh chất lượng sản phẩm, năng lực tuân thủ các quy định về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng ổn định đang trở thành những tiêu chí quan trọng trong quá trình lựa chọn đối tác. Đây cũng là yếu tố góp phần xây dựng uy tín, củng cố niềm tin của khách hàng và bảo đảm hoạt động xuất khẩu bền vững.

Đối với các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm xuất khẩu sang Đài Loan, việc tiếp tục duy trì nghiêm ngặt quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành sẽ góp phần hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình xuất khẩu, tránh tình trạng hàng hóa bị cảnh báo, buộc tái xuất hoặc tiêu hủy, đồng thời giảm nguy cơ bị áp dụng các biện pháp quản lý tăng cường từ phía Đài Loan.

Đối với các doanh nghiệp lần đầu tiếp cận thị trường, cần chủ động nghiên cứu kỹ các quy định của Đài Loan về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ nhập khẩu, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng, quy trình kiểm nghiệm và hồ sơ kỹ thuật trước khi tiến hành chào hàng hoặc ký kết hợp đồng.

Có thể thấy, yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu không chỉ đơn thuần là tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp mà còn phản ánh xu hướng ngày càng coi trọng tính tuân thủ, khả năng quản lý chất lượng và sự ổn định của nguồn cung trong hoạt động nhập khẩu nông sản của Đài Loan. Đây là thông tin tham khảo hữu ích để các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam chủ động nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường, qua đó duy trì và mở rộng thị phần tại Đài Loan (Trung Quốc) trong thời gian tới.