Thay đổi cách làm, nông dân Sơn La nâng tầm giá trị nông sản, tăng thêm thu nhập

Nông dân sản xuất sản phẩm truyền thống đến hàng hóa OCOP

Chiềng Sung là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Những năm qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, chất lượng nông sản từng bước được nâng lên, thu nhập của người dân ngày càng ổn định.

Một trong những mô hình cho thấy rõ hiệu quả của việc đổi mới cách làm là HTX Nông nghiệp hữu cơ 86, xã Chiềng Sung. HTX hiện có 10 thành viên, mỗi năm sản xuất khoảng 700-1.000kg tương. Từ khi sản phẩm được chứng nhận OCOP, việc tiêu thụ ổn định hơn, đồng thời tạo việc làm cho 12 lao động thời vụ, với thu nhập từ 100.000-150.000 đồng/ngày.

Chị Lò Thị Thanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 cho biết, trong quá trình phát triển, HTX xác định chất lượng và an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng để sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường. Vì vậy, vùng nguyên liệu đậu tương từng bước được sản xuất theo hướng an toàn, áp dụng các nguyên tắc VietGAP.

Sản phẩm Tương Thúa Ố của HTX Nông nghiệp hữu cơ 86 được chế biến theo phương pháp truyền thống, hướng tới sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Ngọc

Các thành viên được hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, tăng cường phân hữu cơ, phân vi sinh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật hóa học không cần thiết và ưu tiên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh phù hợp. Cách làm này vừa hướng tới nâng cao chất lượng nguyên liệu, vừa giảm chi phí đầu vào, bảo vệ đất và môi trường.

Với sản phẩm Tương Thúa Ố, HTX chuẩn hóa từng công đoạn nhưng vẫn giữ phương pháp chế biến truyền thống. Từ lựa chọn đậu tương, gia nhiệt, ủ lên men tự nhiên đến phối trộn gia vị đều được kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt, quá trình ủ lên men sử dụng lá chuối, vừa kế thừa cách làm truyền thống, vừa hạn chế sử dụng vật liệu nhựa. Sản phẩm được định hướng không sử dụng chất bảo quản, hương liệu nhân tạo và phụ gia hóa học không cần thiết.

Không dừng lại ở sản xuất, HTX còn chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Bao bì, nhãn mác được hoàn thiện, tích hợp mã QR để người tiêu dùng có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm và nguồn nguyên liệu.

Các thành viên HTX cũng sử dụng điện thoại thông minh để ghi hình quá trình sản xuất, giới thiệu sản phẩm trên Zalo, Facebook. Với sản phẩm mang bản sắc địa phương, HTX xác định việc kể câu chuyện về nguồn gốc, cách chế biến và giá trị văn hóa sẽ giúp sản phẩm tạo sự khác biệt trên thị trường.

Vùng nguyên liệu đậu tương được sản xuất theo hướng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm tương. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng

Không chỉ các HTX, nhiều hộ dân ở Chiềng Sung cũng đang thay đổi phương thức canh tác. Gia đình bà Nguyễn Thị Ánh, bản Hòa Bình, xã Chiềng Sung trồng hơn 700 gốc chanh leo. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, gia đình đầu tư làm giàn, hệ thống tưới tiết kiệm và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng.

Theo kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã Chiềng Sung là 6.017,3ha. Trong đó, ngô chiếm 3.686,15ha; cây công nghiệp 1.327,6ha; cây ăn quả 735ha; lúa 190,3ha và cỏ phục vụ chăn nuôi 78,3ha.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, cho rằng đổi mới tư duy sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.

Nông dân Chiềng Sung áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, hướng tới nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, người dân cần chuyển dần từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất có kế hoạch, dựa trên thông tin thị trường, quy trình kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Địa phương tiếp tục tăng cường tập huấn, hướng dẫn thực hành, xây dựng mô hình trực quan và phát huy vai trò của cán bộ chuyên môn, tổ khuyến nông cộng đồng, HTX, trưởng bản và những hộ sản xuất có kinh nghiệm.

Theo định hướng của xã Chiềng Sung, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, trình độ sản xuất và khả năng đầu tư của người dân, tránh chạy theo phong trào.

Những kỹ thuật như cấy lúa SRI, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh và chăn nuôi an toàn sinh học tiếp tục được duy trì, nhân rộng. Các phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, thân ngô cũng được khuyến khích tận dụng để ủ phân hữu cơ hoặc phục vụ chăn nuôi, qua đó giảm chi phí và hạn chế tác động đến môi trường.

Cùng với đó, xã định hướng rà soát các vùng sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi có lợi thế; tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp. HTX được kỳ vọng trở thành đầu mối tổ chức sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, liên kết tiêu thụ và hỗ trợ người dân áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất.

Các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn đang được khuyến khích nhân rộng tại xã Chiềng Sung. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tác động của biến đổi khí hậu, địa phương cũng chú trọng sử dụng hiệu quả nguồn nước, mở rộng tưới tiết kiệm, bảo vệ đất trên những khu vực sản xuất đất dốc, hạn chế xói mòn, rửa trôi. Độ che phủ rừng của xã hiện đạt 31,79%, góp phần bảo vệ môi trường và nguồn sinh thủy.

Đáng chú ý, chuyển đổi số đang được xác định là một phần trong quá trình đổi mới nông nghiệp. Trước mắt, xã tập trung nâng cao kỹ năng số cho cán bộ chuyên môn, tổ khuyến nông cộng đồng, HTX và người sản xuất; hướng dẫn sử dụng các công cụ số trong ghi chép sản xuất, quản lý thông tin, quảng bá và kết nối tiêu thụ.

Từ thay đổi cách nghĩ đến thay đổi cách làm, nông dân Chiềng Sung đang từng bước tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn, có nguồn gốc rõ ràng và giá trị gia tăng cao hơn. Đây là hướng đi phù hợp để nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng xanh, an toàn và bền vững.