Thảo dược ví như "vàng xanh", giá trị dinh dưỡng "khổng lồ", bổ ngang nhân sâm lại cực sẵn ở chợ Việt
25/11/2025 09:39 GMT +7
Cây này là một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới nhờ vào giá trị dinh dưỡng "khổng lồ" của nó. Từ lá, hoa, quả cho đến hạt và rễ đều chứa đầy đủ các vitamin, khoáng chất, và chất chống oxy hóa.
Chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào
Chùm ngây là kho tàng của các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm quercetin và axit chlorogenic. Những chất này có vai trò trung hòa các gốc tự do gây hại, từ đó giảm thiểu stress oxy hóa trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Nhờ đặc tính này, chùm ngây giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các bệnh mãn tính và duy trì sự tươi trẻ từ bên trong.
Khả năng chống viêm tự nhiên
Viêm là phản ứng cần thiết của cơ thể, nhưng nếu kéo dài (viêm mãn tính) sẽ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm. chùm ngây chứa các hợp chất isothiocyanate mạnh mẽ, đã được khoa học chứng minh có khả năng ức chế các enzyme và protein gây viêm. thường xuyên sử dụng chùm ngây có thể giúp giảm nhẹ các triệu chứng viêm khớp, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau chấn thương, và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến viêm.
Ổn định đường huyết và kiểm soát tiểu đường
Đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết, chùm ngây là một thực phẩm hỗ trợ đắc lực. axit chlorogenic cùng các hợp chất khác trong chùm ngây được chứng minh là có khả năng giảm đáng kể mức đường huyết lúc đói bằng cách cải thiện sự hấp thụ glucose của tế bào và điều chỉnh quá trình sản xuất đường. Đây là một lợi ích quan trọng giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.
Bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol máu
Việc duy trì mức cholesterol khỏe mạnh là chìa khóa để bảo vệ hệ tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chiết xuất từ lá chùm ngây có tác dụng giảm mức cholesterol ldl (cholesterol xấu), loại mỡ máu tích tụ trong thành động mạch gây ra xơ vữa. bằng cách điều hòa mỡ máu, chùm ngây giúp làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh lý tim mạch như đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
Tăng cường sức khỏe não bộ và cải thiện nhận thức
Chùm ngây không chỉ tốt cho thể chất mà còn là dưỡng chất tuyệt vời cho não bộ. Nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, chùm ngây giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương do stress và môi trường. Các vitamin E, C và các chất chống oxy hóa khác có thể hỗ trợ tăng cường chức năng nhận thức, cải thiện trí nhớ, và thậm chí còn được nghiên cứu về khả năng ổn định tâm trạng và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.
Thúc đẩy hệ miễn dịch và hỗ trợ giải độc gan
Với một lượng lớn vitamin C, vitamin A và các chất dinh dưỡng khác, chùm ngây là một chất tăng cường miễn dịch tự nhiên, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Đồng thời, nó còn chứa các hợp chất giúp hỗ trợ chức năng giải độc của gan. Gan là cơ quan lọc độc chính, và việc bổ sung chùm ngây giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các chất độc hại tích tụ trong cơ thể.
