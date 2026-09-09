Thảo dược vàng giúp dưỡng xương bổ tim lại ngừa lão hoá cực đỉnh với phái đẹp

Bổ sung sâm tố nữ giúp làm chậm quá trình lão hóa, làm mờ các vết nám, tàn nhang và nếp nhăn. (Ảnh: VTC News)

Cân bằng nội tiết tố, giảm triệu chứng tiền mãn kinh

Khi bước sang tuổi tiền mãn kinh, hàm lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ suy giảm mạnh dẫn đến các triệu chứng bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, hay quên và tính khí thất thường. Các hoạt chất phytoestrogen dồi dào trong sâm tố nữ giúp bù đắp lượng estrogen thiếu hụt, làm dịu nhanh chóng các rối loạn tiền mãn kinh, mang lại tinh thần thoải mái và thư thái.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, mờ nám tàn nhang

Estrogen đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì độ ẩm và sản sinh collagen cho da. Bổ sung sâm tố nữ giúp làm chậm quá trình lão hóa, gia tăng độ đàn hồi, làm mờ các vết nám, tàn nhang và nếp nhăn. Nhờ đó, làn da của chị em trở nên hồng hào, mịn màng và tràn đầy sức sống.

Ngăn ngừa thoái hóa xương và phòng chống loãng xương

Sau độ tuổi mãn kinh, mật độ xương của phụ nữ giảm sút nhanh chóng do thiếu hụt estrogen. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng phytoestrogen trong sâm tố nữ giúp hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, cải thiện mật độ khoáng của xương, từ đó giúp xương chắc khỏe và giảm thiểu nguy cơ loãng xương, giòn xương ở phụ nữ lớn tuổi.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa mỡ máu

Sâm tố nữ hỗ trợ điều hòa quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể, giúp gia tăng lượng cholesterol tốt (HDL) và làm giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thành mạch, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch và củng cố sức khỏe hệ tim mạch.

Giảm gãy rụng, nuôi dưỡng tóc và móng chắc khỏe

Nội tiết tố ổn định cũng là chìa khóa giúp nang tóc khỏe mạnh. Việc sử dụng sâm tố nữ đúng cách giúp giảm thiểu tình trạng tóc xơ yếu, gãy rụng do rối loạn hormone, đồng thời giúp móng tay, móng chân chắc khỏe và bớt giòn gãy hơn.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây trinh nữ khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.