Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh được vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo

Sáng ngày 26/1 (mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị giao ban của Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cùng một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được các ngành, các địa phương, đơn vị quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đảm bảo cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình; các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp trước Tết diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao vui Xuân, đón Tết diễn ra sôi động; an sinh xã hội được chăm lo, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; Nhân dân thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Có được như vậy là nhờ cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo để chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội được đón Tết với tinh thần "không để một ai không có tết". Các hoạt động văn hóa được tổ chức sôi nổi để người dân vui xuân, đón Tết. An ninh - trật tự trên địa bàn được ổn định, tạo điều kiện cho Nhân dân đón Tết.

Không ăn Tết vui Xuân kéo dài

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá: Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo cho quân và dân các dân tộc trong tỉnh được vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịp Tết diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú phục vụ Nhân dân. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui xuân, đón Tết diễn ra sôi động. Các hoạt động về an sinh xã hội được chăm lo từ rất sớm, kịp thời, nhất là chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, các hộ đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được chăm lo. Nhân dân càng thêm tin tưởng, phấn khởi vào những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước, nhất là của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022. Tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; tin tưởng vào tương lai và tiền đồ phát triển của quê hương, đất nước.

Hội nghị giao ban đánh giá tình hình sản xuất, đời sống, an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, với tinh thần không ăn Tết vui xuân kéo dài, mà phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết; chỉ đạo sản xuất vụ chiêm Xuân trong khung thời vụ tốt nhất; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá cả hàng hóa sau Tết, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, găm hàng nhằm đẩy giá lên cao và thu lời bất chính; tiếp tục tăng cường đấu tranh ngăn chặn đối với các hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công lễ Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão năm 2023 theo đúng kế hoạch đảm bảo chăm sóc để các cây được trồng sinh trưởng tốt; tổ chức thành công lễ khởi công các dự án mới, lễ ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và UBND tỉnh đã giao cho các ngành, các địa phương.