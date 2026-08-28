Thái Nguyên thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ, kết nối khoa học với sản xuất

Ngày 28/8, tại Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên), Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và hội viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.T

Đại hội được tổ chức theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 16/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động diễn ra trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại hội triệu tập 62 hội viên, gồm 31 hội viên tổ chức và 31 hội viên cá nhân; có 60 đại biểu tham dự. Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên khóa I gồm 24 thành viên.

GS.TS. Đào Thanh Vân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2030 với tỷ lệ 100%.

GS.TS. Đào Thanh Vân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: P.T

Ban Chấp hành Hội khóa I có 4 Phó Chủ tịch gồm GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, kiêm Tổng Thư ký; bà Nguyễn Thị Hiền; ông Vũ Văn Phán và PGS.TS. Hà Duy Trường.

Tham dự Đại hội có TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Theo các đại biểu, Thái Nguyên có quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ tương đối sớm tại Việt Nam. Năm 1997, với sự hỗ trợ của Hội Làm vườn Việt Nam, Tổ chức ORION (Thụy Điển) và các chuyên gia quốc tế, mô hình sản xuất chè hữu cơ đầu tiên được triển khai tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương.

Đến năm 2001, mô hình tiếp tục được phát triển tại HTX Thiên Hoàng, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ.

Một dấu mốc đáng chú ý là năm 2017, Thái Nguyên trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức Ngày Nông nghiệp hữu cơ châu Á. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò và vị thế của địa phương trong quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Tiền thân của Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên là Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, được thành lập vào tháng 4/2023. Sau hơn 3 năm hoạt động, Chi hội từng bước mở rộng mạng lưới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và tập huấn.

Đến năm 2026, tổng diện tích cây trồng được chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt gần 200ha, trong đó diện tích chè chiếm khoảng 178ha.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Đào Thanh Vân cho rằng việc thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên tạo thêm một đầu mối liên kết giữa các bên tham gia vào chuỗi sản xuất, từ cơ quan quản lý, đội ngũ nghiên cứu khoa học đến doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và người tiêu dùng.

Theo đó, Hội sẽ hướng tới việc đưa các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đồng thời góp phần thúc đẩy các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, an toàn và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố tổ chức và hỗ trợ phát triển sản xuất hữu cơ.

Về đào tạo, tập huấn, Hội đặt mục tiêu tổ chức ít nhất 2 lớp mỗi năm, tập trung vào nguyên tắc sản xuất hữu cơ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu và quy trình chứng nhận.

Hội cũng sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hành đối với những nhóm sản phẩm chủ lực như chè, rau quả, dược liệu; tư vấn hoàn thiện hồ sơ chứng nhận và tham gia hoạt động phản biện xã hội.

Cùng với đó, Hội đặt mục tiêu phát triển hội viên với mức tăng khoảng 10% mỗi năm; duy trì công tác kiểm tra tổ chức, tài chính và xây dựng Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao nông nghiệp hữu cơ.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các HTX và hội viên. Ảnh: L.P

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA đánh giá cao lợi thế về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên. Theo ông, Hội cần phát huy thế mạnh này để góp phần giải quyết hai vấn đề đang đặt ra đối với sản xuất hữu cơ là nguồn nhân lực và vật tư đầu vào.

TSKH. Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đánh giá cao lợi thế về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên. Ảnh: P.T

VOAA cũng cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có việc tham gia các hội chợ hữu cơ quốc tế.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết sẽ phối hợp với Hội trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ đồng bộ, từ quản lý đất đai, giống, quy trình sản xuất đến truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu.

Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: L.P

Phát biểu bế mạc Đại hội, GS.TS. Đào Thanh Vân cho biết, Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp hữu cơ Thái Nguyên khóa I sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối các lực lượng tham gia sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ.

Việc xây dựng Hội được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và đội ngũ khoa học cùng phối hợp, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới một nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.