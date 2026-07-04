Tập trung nguồn lực đầu tư các điểm dân cư có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân

Lai Châu quan tâm đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu vừa có buổi làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh. Nội dung buổi làm việc tập trung vào hai vấn đề sát với đời sống của người dân trên địa bàn, đó là: Nghe báo cáo kết quả rà soát, khảo sát, đánh giá các khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra thiên tai, sạt lở nguy hiểm và triển khai dự án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh; kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh và phương án quản lý, vận hành, khai thác.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Đinh Lan)

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, ngoài quyết liệt triển khai các kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu đã chủ động tổ chức rà soát, khảo sát thực địa, tổng hợp, đánh giá tương đối toàn diện hiện trạng các khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra thiên tai, sạt lở cũng như hiện trạng và phương án quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh.

Hai nội dung trên được UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ này vừa bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, vừa góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giúp bà con vùng cao giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đinh Lan)

UBND tỉnh Lai Châu cũng đã huy động nhiều nguồn lực ưu tiên cho các dự án sắp xếp, ổn định dân cư, đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, công tác triển khai vẫn còn những khó khăn. Nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh còn hạn chế; phần lớn các công trình cấp nước sinh hoạt có quy mô nhỏ, phân tán, nằm ở khu vực địa hình phức tạp; nhiều công trình xuống cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư các điểm dân cư có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân; các khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư thủy điện; tiếp tục rà soát toàn diện các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, đặc biệt là các điểm có diễn biến địa chất phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ quét, sạt lở; xây dựng phương án ứng phó, di dời dân cư khi có tình huống khẩn cấp; không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan trong công tác dự báo, cảnh báo và tổ chức thực hiện.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đinh Lan)

“Việc bố trí, sắp xếp dân cư phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn, bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Lấy mức độ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và yêu cầu cấp bách làm tiêu chí hàng đầu, tuyệt đối không đầu tư dàn trải…” – Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh.

Đối với đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lộ trình cụ thể, xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, tập trung cho các địa bàn thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ tái nghèo và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới; tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn theo thứ tự ưu tiên; nghiên cứu đổi mới mô hình quản lý, vận hành các công trình cấp nước theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình, từng bước hình thành ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả…