Tạo cú hích cho du lịch Lai Châu từ chuỗi siêu sự kiện Viettel Y-Fest 2026

Đại tiệc âm nhạc, công nghệ và văn hóa quy mô kỷ lục tại tỉnh miền núi, biên giới Lai Châu

Chiều 20/9, Ban Tổ chức phối hợp thực hiện Chương trình Viettel Y-Fest 2026 tỉnh Lai Châu đã tổ chức Họp báo thông tin về sự kiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu UBND xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu dự họp báo cung cấp thông tin về Chương trình “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống” (Viettel Y-Fest 2026 - Beat of Life). (Ảnh: Thanh Ngân)

Buổi họp báo do ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức và ông Trần Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Phó Trưởng Ban Tổ chức đồng chủ trì.

Sự kiện là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Tâm điểm thu hút giới trẻ và du khách là Đêm nhạc hội Viettel Y-Fest 2026 (diễn ra từ 19h30 - 23h ngày 3/10). Mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng và khách hàng Viettel, chương trình đồng thời phát vé FANZONE qua ứng dụng Viettel Tammi. Xuyên suốt những ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm chuỗi dịch vụ, công nghệ hiện đại hàng đầu của Viettel.

Đại diện Viettel Lai Châu thông tin về Chương trình Viettel Y-Fest 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc và công nghệ, chương trình còn tôn vinh đậm nét văn hóa bản địa qua các màn diễu hành Carnaval đường phố rực rỡ sắc màu của các dân tộc Mông, Giáy, Lự, Thái.

Đặc biệt, không gian ẩm thực phong phú với hơn 100 gian hàng cùng khu trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của Lai Châu sẽ là điểm đến không thể bỏ qua cho các tín đồ ẩm thực. Sự góp mặt của Top 20 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trong các hoạt động quảng bá du lịch, cùng Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” quy tụ 130 nhà báo và 400 vận động viên tại xã Sin Suối Hồ càng làm tăng độ "nóng" cho sự kiện.

Phóng viên VOV nêu câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Sẵn sàng cho Chương trình Viettel - Y Fest năm 2026

Tại buổi họp báo, đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh: Ý nghĩa chiến lược khi đưa một sự kiện quy mô lớn về tỉnh biên giới Lai Châu; bài toán kích cầu du lịch, giải pháp giữ chân du khách và ứng dụng chuyển đổi số giúp người dân vùng cao tiếp cận công nghệ; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và hạ tầng lưu trú cho lượng khách dự kiến tăng đột biến.

Đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng và Viettel Lai Châu đã trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí. Lãnh đạo Viettel Lai Châu nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới khách hàng và chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân vùng biên giới, mà còn tạo cú hích quan trọng giúp Lai Châu bứt phá phát triển du lịch.

Ông Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận buổi họp báo. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục nhấn mạnh: Viettel Y-Fest 2026 là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Tỉnh xác định đưa du lịch trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, hướng tới định vị thương hiệu: "Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc". Đây là “cơ hội vàng” để định vị và giới thiệu hình ảnh quê hương Lai Châu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị, địa phương tập trung: Truyền thông sâu sắc về ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện, đặt sự kiện trong tổng thể chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch - công nghệ - thương mại diễn ra từ 12 - 14/10 chứ không chỉ đưa tin đơn thuần về một đêm nhạc; lấy Lai Châu làm trung tâm của câu chuyện truyền thông, mở rộng góc nhìn từ Quảng trường Nhân dân đến các bản làng, không gian văn hóa, sản phẩm OCOP, ẩm thực và cảnh quan hùng vĩ; truyền tải thông điệp "Beats of Life" qua âm nhạc và các trải nghiệm số, qua đó khơi dậy khát vọng chuyển đổi số trong mỗi người dân Lai Châu; vận động cán bộ và nhân dân toàn tỉnh cùng tham gia làm "sứ giả du lịch", chào đón du khách bằng thái độ mến khách, nụ cười thân thiện, giữ gìn vệ sinh môi trường...