Tăng cường thực thi pháp luật trong quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản tại Bảo Thắng
13/05/2026 18:05 GMT +7
Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp; các quy định mới về quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản cho các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn.
Ngày 13/5, Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến lâm sản thuộc địa bàn quản lý. Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản tại các xã Bảo Thắng, Tằng Loỏng, Gia Phú, Mường Bo, Xuân Quang, Phong Hải, Cốc Lầu và Bảo Nhai.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư số 26/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT; các quy định pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; hồ sơ lâm sản hợp pháp trong mua bán, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh và chế biến lâm sản
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành thời gian tuyên truyền các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, cùng một số nội dung liên quan của Bộ luật Hình sự.
Qua đó, giúp các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại hội nghị là việc hướng dẫn cập nhật, ghi chép sổ sách xuất - nhập lâm sản theo đúng quy định hiện hành. Nhiều cơ sở đã trực tiếp trao đổi, nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc lâm sản.
Những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị đã được cán bộ kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng giải đáp cụ thể, góp phần tháo gỡ những bất cập trong thực tiễn triển khai.
Ông Trần Lê Hiếu – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng, cho biết, việc tổ chức hội nghị tập huấn không chỉ giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm chắc quy định pháp luật mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ lâm sản.
Theo ông Hiếu, công tác quản lý nguồn gốc lâm sản hiện nay đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tài nguyên rừng, ngăn chặn tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Do đó, việc thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các quy định mới cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật.
Thông qua hội nghị, Hạt Kiểm lâm khu vực Bảo Thắng tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý lâm sản. Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững trên địa bàn.
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