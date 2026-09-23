Tặng 100 tấn xi măng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát động cao điểm làm đường giao thông nông thôn
23/09/2026 15:36 GMT +7
Sáng 23/9, tại thôn Đồng Bằng (xã Lương Thịnh), Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã dự Lễ phát động phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.
Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong làm đường giao thông nông thôn
Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai thông tin, toàn xã hiện có 11 thôn với hơn 3.000 hộ và trên 12.600 nhân khẩu. Xã đang quản lý hơn 150 tuyến đường, trong đó có 38 tuyến đường trục xã, trục thôn với tổng chiều dài 62,3km, đạt tỷ lệ cứng hóa trên 91%.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Lương Thịnh hiện vẫn còn 20 tuyến đường ngõ xóm chưa được kiên cố hóa; một số tuyến trục thôn nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế nông thôn của bà con.
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trong đợt 2 năm 2026, xã Lương Thịnh đồng loạt triển khai 14 tuyến đường với tổng chiều dài 5,8km. Tuyến đường phát động thi công mở màn tại thôn Đồng Bằng có chiều dài 200m.
Xác định "người dân là chủ thể, trung tâm và là người thụ hưởng trực tiếp", phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại xã Lương Thịnh được triển khai chặt chẽ theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Theo đó, ngân sách hỗ trợ vật liệu làm mặt đường bê tông xi măng, hỗ trợ một phần kinh phí mở rộng nền đường và hệ thống thoát nước. Đặc biệt, xã hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai đối với các hộ tự nguyện hiến đất làm đường.
Lãnh đạo UBND xã Lương Thịnh kêu gọi nhân dân tiếp tục đồng lòng hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động và trực tiếp giám sát thi công để công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
Quyết tâm cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn trước năm 2040
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy nhấn mạnh: Đối với địa bàn miền núi bị chia cắt nhiều như Lào Cai, hạ tầng giao thông nông thôn giữ vai trò đặc biệt xung yếu, là "đòn bẩy" trực tiếp nâng cao đời sống bà con và thúc đẩy kinh tế - xã hội. Mỗi tuyến đường bê tông được mở rộng, nâng cấp sẽ mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản nhanh chóng, giúp người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, giáo dục thiết yếu.
Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030 có trên 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phấn đấu đạt 100% trước năm 2040.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chỉ rõ, nguồn lực Nhà nước là điều kiện cần, nhưng sự đồng thuận, chung tay góp sức và giám sát của nhân dân mới là yếu tố quyết định tính bền vững của từng công trình. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai biểu dương tinh thần trách nhiệm của bà con xã Lương Thịnh; đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở phải công khai, minh bạch mọi nguồn lực, các khoản đóng góp theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện.
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn phải nêu gương đi đầu. Quá trình làm đường phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời chú trọng khâu duy tu, bảo dưỡng định kỳ để các tuyến đường phát huy giá trị lâu dài.
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã trao tặng xã Lương Thịnh 100 tấn xi măng nhằm tiếp thêm động lực cho phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương.
Đại diện cơ sở, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bằng cam kết sẽ cùng ban công tác Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tối đa vai trò giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo công trình đạt chuẩn, đồng thời vận động nhân dân giữ gìn các tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp - bền vững”.
Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cùng các đại biểu và bà con nhân dân đã trực tiếp tham gia trộn, đổ những mét bê tông đầu tiên, chính thức khởi động đợt cao điểm thi công đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh.
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