Tân Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La là ai?
04/09/2026 16:24 GMT +7
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ
Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 2/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ.
Theo quyết định, ông Nguyễn Quang Huấn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kể từ ngày 3/9/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.
Trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Quang Huấn nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tin tưởng trên cương vị Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, ông Nguyễn Quang Huấn sẽ tiếp tục không ngừng học tập, nghiên cứu, rèn luyện; phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, nhất là trong lĩnh vực được giao phụ trách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị ông Nguyễn Quang Huấn cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Huấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh.
Trên cương vị mới, ông Nguyễn Quang Huấn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ
đất tỉnh sơn La cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của
lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động
trong đơn vị để bản thân và tập thể Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng
yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
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