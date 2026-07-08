"Tấm vé nghĩa tình" đồng hành cùng bệnh nhân và người dân Điện Biên

Với mong muốn mang đến cho người dân vùng cao những chuyến đi an toàn, thuận tiện để thăm khám, điều trị bệnh, đồng thời giúp bà con được tiếp cận dịch vụ vận tải chất lượng với chi phí tiết kiệm hơn, vừa qua, Hải Vân đã phối hợp với UBND xã Na Son và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình", mang đến nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Đại diện Hải Vân trao thẻ đi xe miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Song Loan.

Tại xã Na Son, Hải Vân trao tặng 23 thẻ đi xe miễn phí cho các bệnh nhân thường xuyên phải di chuyển từ Điện Biên đến Hà Nội để thăm khám, điều trị. Thẻ có thời hạn sử dụng một năm, không giới hạn số lần đi và áp dụng cho cả chiều Điện Biên - Hà Nội và ngược lại. Bên cạnh đó, người nhà bệnh nhân cũng được hỗ trợ thẻ ưu đãi giảm 100.000 đồng/2 lượt di chuyển khi đưa người thân đi điều trị.

Không chỉ đồng hành cùng các bệnh nhân, Hải Vân còn triển khai gói hỗ trợ đi xe trị giá 3 triệu đồng dành cho 506 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã Na Son; trao 1.050 thẻ giảm giá trị giá 100.000 đồng để các Trưởng bản chuyển đến người dân.

Ông Lò Quốc Hội, Tổ 5, xã Na Son, xúc động khi nhận thẻ đi xe miễn phí từ chương trình "Tấm vé nghĩa tình" của Hải Vân. Ảnh: Song Loan.

Ông Trần Đức Trọng - Phó Chủ tịch UBND xã Na Son đánh giá cao những hoạt động an sinh xã hội của Hải Vân, đặc biệt là triết lý "Tử tế từ tâm - Chu đáo từ hành" mà đơn vị luôn theo đuổi.

"Những giá trị ấy tiếp tục được khẳng định thông qua chương trình trao tặng thẻ đi xe miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân địa phương", Phó Chủ tịch UBND xã Na Son chia sẻ.

Ông Lò Quốc Hội, tổ 5, xã Na Son, một bệnh nhân đang điều trị bệnh hiểm nghèo, xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi rất cảm động khi nhận được thẻ đi xe miễn phí từ Hải Vân. Từ nay, mỗi lần xuống Hà Nội khám, chữa bệnh, gia đình sẽ giảm được đáng kể chi phí đi lại".

Đại diện Hải Vân trao thẻ đi xe miễn phí cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Song Loan.

Tại xã Thanh Nưa, Hải Vân cũng thực hiện chính sách hỗ trợ tương tự với 17 thẻ đi xe miễn phí dành cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gói hỗ trợ đi xe trị giá 3 triệu đồng cho cán bộ xã và trao 1.850 thẻ giảm giá 100.000 đồng đến người dân thông qua 37 thôn, bản.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và người dân khi có nhu cầu di chuyển.

Trong thời gian tới, UBND hai xã sẽ tiếp tục phối hợp với các Trưởng thôn, bản tuyên truyền, rà soát danh sách các bệnh nhân có nhu cầu hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Hải Vân sẽ kịp thời cấp thêm thẻ đi xe miễn phí, giúp người bệnh có điều kiện thăm khám, điều trị đúng định kỳ, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Một số hình ảnh tại chương trình "Tấm vé nghĩa tình" tại hai xã Na Son và xã Thanh Nưa