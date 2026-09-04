Tại sao nên trồng cây "trừ tà đuổi ma" trong nhà?

Cây xanh trong phong thủy được xem là yếu tố giúp trừ tà, hóa giải âm khí nhờ yếu tố này

Cây xanh có khả năng hấp thụ năng lượng xấu, thanh lọc không khí và mang đến sinh khí tích cực cho không gian sống. Việc sử dụng cây xanh trong nhà hoặc văn phòng giúp cân bằng âm dương, cải thiện phong thủy và bảo vệ gia chủ khỏi những luồng khí tiêu cực.

Cây xanh trong phong thủy được xem là yếu tố giúp trừ tà, hóa giải âm khí nhờ dương khí từ cây sống mang năng lượng Mộc sinh trưởng, giúp tăng sức sống và trung hòa khu vực u tối, tù đọng. Tiếp theo là khả năng thanh lọc không khí giúp môi trường trong lành, hỗ trợ dòng khí lưu thông ổn định và cân bằng trường năng lượng.

Cuối cùng, về biểu tượng phong thủy, cây xanh đại diện cho sự sinh sôi và phát triển bền vững, góp phần hóa giải năng lượng tiêu cực và duy trì trạng thái hài hòa cho không gian sống.

Cây xanh trong phong thủy được xem là yếu tố giúp trừ tà, hóa giải âm khí nhờ dương khí từ cây sống mang năng lượng Mộc sinh trưởng, giúp tăng sức sống và trung hòa khu vực u tối, tù đọng.

Theo VOV, nếu bạn muốn trang trí không gian sống của mình bằng loại cây cảnh vừa đẹp, có ý nghĩa phong thủy tốt lại vừa giúp đem lại bầu không khí sạch sẽ, trong lành hơn, hãy tham khảo những cây cảnh dưới đây.

Top loài cây "trừ tà đuổi ma" trong nhà mang đến tài lộc

Cây sung

Đây là loại cây có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất ô nhiễm phát ra từ đồ nội thất và thảm, đồng thời có thể chống lại khí độc và ô nhiễm không khí mà hầu hết các loại cây khác không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, hãy nhớ thường xuyên phủi bụi cho lá cây.

Trong phong thủy, cây sung là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy và thịnh vượng nhờ hình dáng quả sum suê. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, sức khỏe dồi dào và sự phát đạt trong công việc, cuộc sống gia đình.

Cây trầu bà

Đây loại cây rất tốt trong việc lọc formaldehyde và phân hủy benzen phát ra từ máy photocopy và máy in, là một máy lọc không khí tuyệt vời trong văn phòng. Dù trồng trong đất hay nước, cây trầu bà đều rất dễ trồng và nhân giống. Khả năng leo mạnh mẽ của cây thích hợp để đặt trên tủ bếp hoặc bệ cửa sổ.

Đây loại cây rất tốt trong việc lọc formaldehyde và phân hủy benzen phát ra từ máy photocopy và máy in, do đó là một máy lọc không khí tuyệt vời trong văn phòng. Ảnh cây trầu bà lá xẻ - một trong số các loại trầu bà.

Về phong thủy, cây trầu bà mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn và sinh sôi nảy nở. Sức sống mãnh liệt, xanh tốt của cây được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, hóa giải điềm xấu, mang lại tài lộc và sự phát triển không ngừng trong cả gia đình lẫn sự nghiệp.

Cây xương rồng

Thông tin trên Báo Giáo dục & Thời đại, cây xương rồng có thân mọng nước, nhiều gai nhọn và hình khối mạnh mẽ, tượng trưng cho khả năng phòng vệ cao trong phong thủy. Loại cây này thường được gia chủ sử dụng để trấn sát, giảm tác động của các luồng khí xung trực diện và bảo vệ không gian trước nguồn năng lượng tiêu cực.

Dưới góc độ phong thủy, các gai nhọn đại diện cho lớp "lá chắn" giúp phản xạ tà khí, đồng thời nguồn dương khí mạnh từ cây sống góp phần hóa giải âm khí xung quanh. Gia chủ nên đặt xương rồng ở ban công, cửa sổ, trước cổng hoặc khu vực ngoại vi có sát khí. Hạn chế đặt ở trung tâm phòng khách hoặc phòng ngủ để tránh tạo cảm giác áp lực năng lượng.

Cây phù hợp với những gia chủ cần trấn trạch, hóa giải môi trường xung quanh phức tạp; đặc biệt hợp người mệnh Hỏa hoặc Mộc khi bố trí đúng vị trí.

Cây bồ đề

Cây bồ để hay còn được gọi là cây vô hoạn tử, đây loài cây được nhiều người sử dụng làm cây cảnh. Loài cây này không chỉ giúp trừ tà ma mà còn hút linh khí, đem lại tài lộc về cho gia đình của bạn.

Cây bồ đề hay còn được gọi là cây vô hoạn tử, đây loài cây được nhiều người sử dụng làm cây cảnh. Loài cây này không chỉ giúp trừ tà ma mà còn hút linh khí, đem lại tài lộc về cho gia đình của bạn.

Bạn nên trồng loài cây phong thủy trừ tà trước cửa nhà để đem lại may mắn. Bạn có thể sử dụng hạt của cây bồ đề để xâu thành vòng đem theo bên mình làm vật bảo hộ bình an.

Cây tre, cây trúc

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, tre, trúc là loại cây gắn liền với nhiều câu chuyện dân gian của người Việt. Từ xa xưa, người dân đã trồng tre, trúc làm làm hàng rào bảo vệ nhà, bảo vệ xóm làng.

Theo phong thủy, cây tre, cây trúc có thân thẳng đứng, vươn cao đại diện cho sự ngay thẳng, ý chí bất khuất, kiên cường, sự oai phong của người quân tử. Đây là loại cây có khả năng xua đuổi tà ma, đem lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài các loại tre, trúc thường thấy, gia chủ có thể trồng thủy trúc trước nhà. Loại cây này có giá trị thẩm mĩ cao và tốt cho phong thủy của ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.



