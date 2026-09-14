Sủng Máng xây dựng "Gia đình số", đưa kỹ năng số đến từng hộ dân

35 gia đình tham gia mô hình "Gia đình số"

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Máng tổ chức ra mắt mô hình "Gia đình số" tại thôn Sủng Nhỉ với sự tham gia của 35 gia đình.

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình; từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích công nghệ trong đời sống.

Điểm đáng chú ý là mô hình không bắt đầu từ những nội dung quá phức tạp mà tập trung vào những kỹ năng gần gũi với cuộc sống hằng ngày.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Máng triển khai mô hình "Gia đình số" tại thôn Sủng Nhỉ. Ảnh: Minh Huệ.

Các gia đình được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh an toàn, tìm kiếm và khai thác thông tin trên môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và cài đặt những ứng dụng phục vụ đời sống.

Bên cạnh kỹ năng sử dụng công nghệ, các thành viên còn được trang bị kiến thức nhận diện thông tin xấu, độc; cảnh giác với các hình thức lừa đảo trên không gian mạng; bảo vệ thông tin cá nhân và hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh.

Từ một chiếc điện thoại đến kỹ năng số cho cả gia đình

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Máng, chuyển đổi số muốn đi vào cuộc sống cần bắt đầu từ những việc thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

"Chúng tôi xác định chuyển đổi số muốn đi vào cuộc sống thì trước hết phải bắt đầu từ những việc gần gũi với người dân, từ mỗi gia đình. Thông qua mô hình "Gia đình số", Hội mong muốn hội viên không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn sử dụng đúng cách, an toàn và hiệu quả", lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Máng chia sẻ.

Từ cách tiếp cận này, mỗi gia đình tham gia mô hình không chỉ trở thành một đơn vị được phổ cập kỹ năng số mà còn có thể trở thành một "hạt nhân số" trong cộng đồng.

Một người biết thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến có thể hướng dẫn người thân. Một thành viên nhận diện được tin nhắn, đường link có dấu hiệu lừa đảo có thể cảnh báo cho gia đình. Những người đã quen với thanh toán không tiền mặt có thể chia sẻ cách sử dụng với hàng xóm.

Sự lan tỏa từ những kỹ năng nhỏ như vậy có thể tạo ra thay đổi lớn hơn trong nhận thức và thói quen sử dụng công nghệ của người dân.

Đưa "Bình dân học vụ số" đến gần người dân vùng cao

Đối với địa bàn vùng cao, việc đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi khả năng tiếp cận công nghệ và các dịch vụ số của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Chuyển đổi số đối với người dân không nhất thiết phải bắt đầu bằng những ứng dụng phức tạp. Đó có thể đơn giản là biết tìm kiếm thông tin cần thiết trên điện thoại, thực hiện một giao dịch không dùng tiền mặt, nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nhận diện một cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo.

Khi những kỹ năng này trở thành thói quen, người dân có thể chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, giải quyết công việc và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.

Từ 35 gia đình tham gia ban đầu tại thôn Sủng Nhỉ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sủng Máng đặt mục tiêu tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các thành viên nâng cao kỹ năng số, đồng thời tuyên truyền và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Qua đó, mô hình "Gia đình số" được kỳ vọng góp phần đưa phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào thực chất, xây dựng cộng đồng số từ cơ sở, bắt đầu từ từng hộ gia đình.

Từ một chiếc điện thoại thông minh, một thao tác thanh toán hay một thủ tục được thực hiện trực tuyến, những kỹ năng tưởng như nhỏ bé đang từng bước tạo nên những “hạt nhân số” ngay trong mỗi gia đình ở vùng cao Sủng Máng.