Sức sống mới từ mô hình rau xanh ở xã biên giới Pa Ủ
17/09/2026 14:41 GMT +7
Mô hình trồng rau xanh tập trung do Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng nhân dân bản Thăm Pa (xã Pa Ủ, Lai Châu) triển khai không chỉ giải quyết bài toán sinh kế, giảm nghèo mà còn cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho các trường học, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Vừa qua, đồng chí Nguyễn Khánh Yên - Chủ tịch UBND xã Pa Ủ (Lai Châu) cùng đoàn công tác xã đã trực tiếp đến thăm, động viên và kiểm tra tiến độ mô hình điểm trồng rau xanh tập trung do lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng nhân dân địa phương triển khai thực hiện tại bản Thăm Pa.
Mô hình điểm này được xây dựng nhằm hiện thực hóa chủ trương gắn kết quân - dân, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn Pa Ủ.
Điểm nhấn nổi bật của mô hình là việc ứng dụng quy trình sản xuất sạch, tập trung tạo ra nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cao để cung cấp ổn định cho các trường liên cấp trên địa bàn, đảm bảo dinh dưỡng an toàn cho hàng trăm học sinh nội trú và bán trú.
Điểm nhấn từ mô hình rau sạch Thăm Pa là chuyển dịch sản xuất,
thay đổi phương thức canh tác nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất tập trung theo quy
hoạch, có kế hoạch khoa học.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Yên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng bà con nhân dân bản Thăm Pa. Đồng chí nhấn mạnh: Mô hình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản sạch, giúp nhân dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, mà còn thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân gắn bó keo sơn.
Mục tiêu cốt lõi của mô hình là chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ của đồng bào sang sản xuất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó, mô hình tạo ra nguồn thu nhập trước mắt từ trồng rau xanh cho nhân dân, tạo nguồn sản phẩm an toàn, ổn định tại chỗ, đồng thời cung cấp cho các trường học sản phẩm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định nghiêm ngặt.
Nhận thấy hiệu quả thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc của mô hình, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khánh Yên đã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và nhân rộng mô hình này ra các bản làng khác. Đây được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương biên giới khó khăn này.
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